汽車零配件展暖身 貿協舉辦「汽機車市場趨勢研討會」

2019-03-07 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



外貿協會與電電公會今天合作舉辦「智慧交通時代來臨，你準備好了嗎?」汽機車市場趨勢研討會，現場吸引超過100位業者與會，經由指標性廠商與專家演說，協助汽機車相關業者掌握未來產業新場景新趨勢，為2019年「台北國際汽車零配件展(Taipei AMPA)」暖身。

外貿協會主辦2019年「台北國際汽車零配件展(Taipei AMPA)」系列展包含車用零配件、車用電子、電動汽機車、智慧運輸、機車產業、汽車改裝暨維修保養等六項展覽，今年更聚焦電動化、電子化、智慧化，將於4月24日至4月28日共同在南港展覽館1、2館展出，展覽規模更甚以往，預估吸引超過7,000名國外買主來台觀展。

為能協助業者更加了解產業未來走向智慧化發展的趨勢，並提供交流機會，外貿協會與電電公會今天合作舉辦「智慧交通時代來臨，你準備好了嗎?」汽機車市場趨勢研討會，

外貿協會秘書長葉明水在會中談到，台灣汽配產業的發展緊扣著全球的市場趨勢及脈動，憑藉雄厚資通訊產業基礎，加以汽車零配件堅強的製造實力，深受國際肯定，目前台灣已具備完整的ADAS供應鏈，自駕整車平台領域也開始有廠商投入相關技術發展。

貿協特別針對汽配產業，規劃全年度全方位的拓銷活動，搭起台灣業者鏈結全球供應鏈及市場的橋梁。電電公會副秘書長徐興則表示，公會為加強車用電子產業服務，特別成立V-TEAM及「北美事務」、「低速電動車性能提升」、「智能輪胎」等3個專業小組，將協助台灣車聯網技術拓銷至海外。

Noodoe公司致力開發智慧型充電站，董事長王景弘預估未來15到20年全球主要的大城市車輛將邁入電動化的轉型，而Noodoe打造的智慧雲端充電技術，從消費者角度提升充電與換電體驗，提供全球企業主創建電動車充電解決方案。

資策會資深產業分析師鄭兆倫則從車聯網、自動駕駛、電動車三大創新方向解析智慧車為汽車電子產業帶來的挑戰，必須逐步實現無法一次到位，建議廠商未來須投入更多資源、開放及整合各軟體技術，並且思考車輛本身以外更多元的商業合作模式。

喜門史塔雷克許博涵博士以旗下自駕巴士品牌—7StarLake實際操作上路做為主題，深入分析自駕車營運與虛擬軌道的應用；另外透過智慧移動的技術整合，打造結合多元運具及智慧資訊看板的未來車站，彰顯「移動服務」的概念，成為一套無縫接軌的服務與體驗。