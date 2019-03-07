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挑婚紗選新房 「時光流域」一次搞定

2019-03-07 21:34經濟日報 記者宋健生╱即時報導

「挑婚紗、選新房，接待會館一次搞定！」台中福寶建設新進場的首購青豪宅「時光流域」，今（7）日與中部知名婚紗業者帝芬妮精品婚紗合作，在接待會館舉辦一場別開生面的春季婚紗時尚大秀，在市場掀起話題。

台中市三民路的婚紗街，是許多人對於「家庭」的第一個印記，因為婚紗攝影，就是要為兩個相愛的個體擦出更美的火花，進而為他們留下繼起的寶寶寫真、家族的延續合影等。

此次福寶建設在三民路婚紗商圈，推出首購青豪宅案「時光流域」，就與三民路婚紗業霸主帝芬妮精品婚紗合作，在接待會館舉辦春季時尚大秀，象徵「歡沁成對、歡囍成家」。

福寶「時光流域」業務總監蕭慶華表示，「時光流域」基地靠近規劃中的捷運藍線、近三民路B13台中州廳站，此案周邊屬台中火車站特區，中友百貨、一中街商卷、秀泰廣場站前店、繼光電子商圈等，未來還有三井LaLaPORT購物中心進駐。

此案基地約500坪，規劃80戶住家，二房24至26坪、三房30至34坪，每戶總價在688萬至1,100萬元間，進場不到一個月銷售已破三成，其中置產型的投資客就占了三分之一。

蕭慶華指出，此案規劃一樓後院「頂蓋式機車停車區」，住戶再也不怕愛車日曬雨淋，機車不用停地下室，也不會有「汽、機車共車道」危險性，更沒有動力不足無法爬坡的問題，兼顧停車方便、社區美觀，並設有電動機車充電設備，科技環保。

尤其，此案謙退林蔭綠廊，屬於封閉型庭園社區，隱身市中心繁華街廓中，零店面純住宅；更是忠孝國小、居仁國中明星等高優質學區搶手門牌，也吸引不少年青首購族的目光。

福寶建設新進場的首購青豪宅「時光流域」，與中部知名婚紗業者帝芬妮精品婚紗合作，在...
福寶建設新進場的首購青豪宅「時光流域」，與中部知名婚紗業者帝芬妮精品婚紗合作，在接待會館舉辦一場別開生面的春季婚紗時尚大秀，在市場掀起話題。記者宋健生/攝影
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「時光流域」進場不到一個月銷售已破三成，其中置產型的投資客就占了三分之一。記者宋...
「時光流域」進場不到一個月銷售已破三成，其中置產型的投資客就占了三分之一。記者宋健生/攝影
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「時光流域」的坪數與規劃，很合年輕首購族的胃口。記者宋健生/攝影
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