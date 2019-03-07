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年輕人厭倦傳統婚禮 西式婚宴商機今年將爆發

2019-03-07 21:17經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

去年國人結婚對數僅13.5萬對，創九年新低，面對結婚人口逐年下滑，飯店業者或婚宴會館都不斷推出創新的婚宴服務，因應日益激烈的競爭環境。今年婚宴市場有一大趨勢，即講究自由歡樂、不被拘束的西式婚宴更受新人喜愛，在近兩、三年的醞釀，有望迎來商機爆發的一年。

婚宴會館龍頭典華看準即將破繭而出的商機，3月起推出戶外婚宴服務，婚宴型式比照西方，非常的「洋化」，除了證婚亭，還有自助餐、雞尾酒、樂團等，讓新人自由自在與親朋好友喝酒跳舞狂歡。典華的參戰，加上台北晶華、維多麗亞及福容等飯店最近都在強打西式婚宴服務，象徵西式婚宴市場競爭，今年將更加激烈。

除了西式婚宴當紅，台灣婚宴市場另一趨勢，就是傳統婚宴走「小而美」路線，以前動輒五、六十桌，現在降到二、三十桌，且飯店或婚宴會館提供的服務與設備愈來愈精緻，很多年輕人反而更願意掏腰包，辦一場永生難忘的婚禮

晶華宴會廳事業部副總經理丁秀卿表示，很多年輕人曾在海外工作，在西方國家看到西式婚宴，就嚮往未來自己結婚也要辦這樣的婚宴。相較會讓他們感到拘束的傳統婚宴，西式婚宴大家輕鬆享用自助餐，跟閨蜜喝酒跳舞，和許久不見的朋友敘舊話家常，還有樂團炒熱氣氛。因此，飯店提供西式婚宴服務，絕對是加分。

即便是傳統婚宴，宴客桌數也不斷精簡。丁秀卿說，以前辦婚宴，很多時候是「辦給長輩看的」，尤其雙方父母若是商界人士，會在子女婚禮上趁機宴請客戶及廠商，桌數就會很多，但這對新人而言，其實都是負擔。

現在年輕人自主意識提高，會想說：「這是我的婚宴」，只想宴請親密的親朋好友，也不想把婚禮弄得太大太複雜，導致宴客桌數縮小，婚宴流程也更加簡化。

丁秀卿認為，桌數縮減對業者當然不利，業者會增加附加價值來提高每桌價格，比如台北晶華就提供婚宴的一站式服務，新人只要下訂宴會廳，婚紗、攝影、宴客一氣呵成，節省新人的時間精力。

國內婚宴會館龍頭典華則禮聘日本知名攝影藝術家蜷川實花，為典華大直館打造一個藝術品等級的婚宴場地。典華表示，曾有新人原本想省荷包，不想花太多錢辦婚宴，結果看到這個夢幻般的場地，立刻提高預算下訂，可見婚宴的需求是可以透過高附加價值而創造出來。

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