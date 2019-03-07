響應環保 DHL在台引進亞太區首台Cubicycle運務自行車

2019-03-07 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



全球國際快遞服務品牌DHL今（7）日宣布，在台灣啟用亞太區第一台Cubicycle運務自行車，為台灣車隊綠化及邁向零碳排放的未來邁進一大步，並呼應DHL母集團德國郵政DPDHL的2050零碳排放目標。

Cubicycle運務自行車將於今年4月起正式加入DHL國際快遞台灣運務作業，為服務範圍內的取送件提供更靈活彈性的選擇，初期將於新竹台元科技園區內使用，試用三至六個月後若效果良好，不排除慢慢擴增，甚至於大台北地區使用。DHL表示，與使用傳統運務貨車相比，Cubicycle運務自行車預計每年可減少398.6公斤的碳排量。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君表示：「德國郵政DPDHL集團在歐洲用自行車送件已行之有年，而台灣被譽為『自行車王國』，有完整的產業鏈及產業聚落，各城市也積極營造自行車友善環境，因此，我們認為台灣是試行Cubicycle 運務自行車的理想地點。這段期間我們將測試並找出對台灣車隊持續綠化的最佳策略，同時也將繼續推動其他環保計畫。」

Cubicycle運務自行車裝載客製化的可移動式防水貨櫃，最多可裝載125公斤的貨件，貨櫃車門設有自動上鎖功能，保護貨件安全。附帶的兩顆電池，可在腳踏行進時啟動250瓦特的電力輔助，每日可運送的里程數約為50公里。Cubicycle運務自行車的設計理念是為運務員提供最大的便利性及舒適性，符合使用習慣的高度讓運務員方便處理貨件；此外也有舒適的座墊及懸吊系統，讓運務員騎乘時更安全舒適。

DHL指出，為達成2025年要有70%的第一及最後一哩遞送使用綠色解決方案，DHL國際快遞目前在幾個歐洲城市已有60%的市區路線採用自行車取代原先的運輸工具；全球超過13個國家、80個城市已使用自行車送件。