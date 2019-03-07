春遊出國有優惠 華航「初春輕旅行」促銷限量登場

2019-03-07 17:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



春遊不只有國旅住宿補助，出國旅遊也有優惠價可以選購。中華航空今（7）日宣布，於3月8日起推出「初春輕旅行」官網限時超值優惠，台北直飛美國單程最低1萬1,257元起（含稅），澳洲單程最低9,718元起（含稅），東南亞多條熱門航線下殺六五折，清明連假前後出發，省荷包趁現在。

華航「初春輕旅行」官網限時優惠活動，自3月8日0時起至3月12日23時59分止為期五天．獨家推出多條航線促銷，精選台北－曼谷、台北－新加坡、台北－峇里島等熱門區域航線單程含稅價4,000元起，長程航線優惠更超值，紐約、洛杉磯、安大略、舊金山及夏威夷等美國航點單程含稅價最低1萬1,257元起，澳洲布里斯本、墨爾本、雪梨及紐西蘭等航點單程最低更下殺至9,718元起，除經濟艙適用折扣外，更有部分航線豪華經濟艙推出驚喜動心價。

華航說，不論您想到夏威夷享受陽光日照的午後，還是飛到南半球雪梨聽場動人的歌劇，或是在越南享受東西交會的美食，華航「初春輕旅行」官網限時優惠活動將於今日16時起上線預告，3月8日凌晨整點販售，精選多條熱門航線促銷，搭配單程航段方式購買，不同航點進出，旅程安排更便利。