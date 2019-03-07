跟著日本百貨走就對了？ 百貨拚改裝搶人潮

2019-03-07 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「3月小改裝、8月大改裝」的百貨改裝定律今年徹底被打破，只要能夠吸客、衝業績，百貨公司大大小小的改裝，現在幾乎月月都有。但，「改裝牌」該怎麼打，每家百貨公司都各有盤算與策略。不過，專家建議大方向，「跟著日本百貨走，就對了」。

商研院經營模式創新研究所流通產業組組長林原慶表示，近年來全球百貨都面臨成長衰退的窘境，但其他海外各國百貨如何「挺」過來，值得國內百貨業者參考。

林原慶提醒，過去像中國大陸百貨公司一樣砸大錢拚改裝，把百貨公司弄得金碧輝煌的時代已經過去，因為那樣的新鮮感多半都只是一時的，熱度退得很快，但卻得投入大資本，根本是惡性循環。

林原慶進一步建議，日本百貨倒是很值得參考，因為其改裝的調整方向是不斷依據消費型態轉變在進行滾動式檢討和調整，像是近年來很流行的親子友善空間規劃，不僅讓日本百貨公司吸引日本本國消費者，也成功獲得許多來自各國自由行旅客的青睞，因為時下年輕父母很習慣帶著孩子一起到海外旅行。

其中，位於神奈川縣武藏小衫的Grand Tree便是一例。

此外，除了已經一窩蜂在熱的美食餐飲，林原慶也觀察到，日本也很重視的另一個一定必須到店體驗的人氣新業種，也很值得台灣百貨公司參考，那就是「SPA」。