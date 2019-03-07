親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不要弄錯方向了！ 勞保的問題不是「月領比一次領優」

罰錢、扣車、鞭刑、殯儀館 哪招酒駕者最怕？

跟著日本百貨走就對了？ 百貨拚改裝搶人潮

2019-03-07 16:06經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

「3月小改裝、8月大改裝」的百貨改裝定律今年徹底被打破，只要能夠吸客、衝業績，百貨公司大大小小的改裝，現在幾乎月月都有。但，「改裝牌」該怎麼打，每家百貨公司都各有盤算與策略。不過，專家建議大方向，「跟著日本百貨走，就對了」。

商研院經營模式創新研究所流通產業組組長林原慶表示，近年來全球百貨都面臨成長衰退的窘境，但其他海外各國百貨如何「挺」過來，值得國內百貨業者參考。

林原慶提醒，過去像中國大陸百貨公司一樣砸大錢拚改裝，把百貨公司弄得金碧輝煌的時代已經過去，因為那樣的新鮮感多半都只是一時的，熱度退得很快，但卻得投入大資本，根本是惡性循環。

林原慶進一步建議，日本百貨倒是很值得參考，因為其改裝的調整方向是不斷依據消費型態轉變在進行滾動式檢討和調整，像是近年來很流行的親子友善空間規劃，不僅讓日本百貨公司吸引日本本國消費者，也成功獲得許多來自各國自由行旅客的青睞，因為時下年輕父母很習慣帶著孩子一起到海外旅行。

其中，位於神奈川縣武藏小衫的Grand Tree便是一例。

此外，除了已經一窩蜂在熱的美食餐飲，林原慶也觀察到，日本也很重視的另一個一定必須到店體驗的人氣新業種，也很值得台灣百貨公司參考，那就是「SPA」。

林原慶指出，畢竟護膚保養療程是一種全然必須人與人面對面的「實體體驗」，自然無法為網購所取代，未來國內百貨在進行改裝時，或經營策略調整時，也是值得借鏡的參考方向。

京站時尚廣場展開10年來最大幅度改裝，千坪面積重新裝潢，預計3月23日起陸續全新...
京站時尚廣場展開10年來最大幅度改裝，千坪面積重新裝潢，預計3月23日起陸續全新亮相。圖／京站提供
分享

親子餐飲
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

金融業向跨領域人才招手 最愛資工、人文數理第二

2019-03-07 13:41

生存保衛戰！ 百貨吸客還有這一招

2019-03-07 16:05

中油為維持亞鄰最低價 2月自行吸收3.4億元

2019-03-07 12:16

達新台中大遠百商圈精華土地 委託世邦魏理仕標售

2019-03-07 08:49

台塑看好第2季需求增溫 石化入旺季

2019-03-07 08:46

無人商店夯 這台咖啡機半年可回收成本

2019-03-07 06:23

日立收購永大 時間延長

2019-03-06 23:17

國旅補助 立委憂百貨化

2019-03-06 23:15

業務最前線／客戶決策中心 B2B行銷關鍵

2019-03-06 22:41

世代交替／接班人養成計畫

2019-03-06 22:41

連鎖效應／詩嫚特虛實整合 推無縫服務

2019-03-06 22:41

策略經營／吳耀焜善用O2O 展店飆速

2019-03-06 22:41

麥當勞設計大賞 朝陽科大學生奪冠

2019-03-06 21:18

女性Airbnb房東 去年大賺12億元

2019-03-06 21:15

台日業者簽署台灣香蕉採購備忘錄 擴大銷日

2019-03-06 20:42

陽明再添兩艘1.4萬TEU級大船 降船齡增競爭力

2019-03-06 20:07

禁搭便車條款判無效 華航：兼顧法理與實務

2019-03-06 20:00

特斯拉降價奇招 供應鏈暗自竊喜

2019-03-06 18:51

日立延長收購時程 永大獨董陳世洋：股臨會照開

2019-03-06 17:16

裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事

2019-03-06 16:22

女性撐起半邊天 Airbnb台灣女性房東過半年賺12億

2019-03-06 15:57

這家企業真厲害！ 跑到總統府開洗衣店

2019-03-06 15:47

新北簡易都更一張圖看懂 27案已取得適用證明

2019-03-06 15:22

台灣丟食物堆35萬座台北101 中壽總座促惜食格外品

2019-03-06 15:18

什麼都賣什麼都難賣 台糖沙士喝過嗎？

2019-03-06 14:56

台糖量販店年虧3億 董座年終卻領「125萬」！

2019-03-06 14:43

台糖量販店不堪虧損擬轉手 洽談家樂福愛買

2019-03-06 13:45

台灣十大網商決賽 4家新北企業獲選

2019-03-06 13:31

新北推動電商有成 2019台灣十大網商獲獎家數全台第一

2019-03-06 13:17

越捷歡慶婦女節 推240萬張0元起限時優惠機票

2019-03-06 12:59

韓國瑜北上演講 與企業代表進行交流

2019-03-06 12:15

物聯網薪酬平均逾6萬 新農業平均可領46K

2019-03-06 11:19

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 16:35

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 13:10

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 13:03

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 15:28

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:35

臺大「財報分析與企業評價」班 優惠只到3月12日

2019-03-06 16:43

專為中高階主管及企業主設計的專業管理課程，臺大精鍊高階管理與實務研習班熱情招生中

2019-03-06 16:42
看更多

熱門文章

很多人不知道！這種情形 周六、周日上班沒加班費

2019-03-07 10:53

快看！一張圖掌握台北有多少超級富豪

2019-03-06 17:18

全球第4多！富比世富豪榜 台灣新增9人

2019-03-06 23:41

央行解密 為何外資連2個月大舉匯入新台幣卻波瀾不驚

2019-03-06 19:42

特斯拉降價奇招 供應鏈暗自竊喜

2019-03-06 18:51

熱錢燒 兩月湧入2,000億

2019-03-06 23:38

台灣人最愛現金回饋卡 辦卡先看這3指標

2019-03-07 15:27

無人商店夯 這台咖啡機半年可回收成本

2019-03-07 06:23

李雪雯／不要弄錯方向了 勞保的問題不是「月領比一次領優」！

2019-03-07 16:07

三星S10預購熱 台系鏈吃補

2019-03-07 00:54

經濟解析／新台幣該升or貶？從立委拍桌看央行總裁兩難

2019-03-07 12:38

韓國瑜擬推自由經濟示範區 楊金龍：須防制洗錢

2019-03-07 09:49

鴻海結盟研華 攻智慧製造

2019-03-06 23:16

達新台中大遠百商圈精華土地 委託世邦魏理仕標售

2019-03-07 08:49

大陸喊降稅 台商未必有利

2019-03-07 00:15

NCC考量國安 擴大禁用陸製設備

2019-03-07 00:09

iPhone加速貶值？大陸市場今年第三度降價

2019-03-06 18:35

罕見！去年金管會對金融業罰款竟未達預算 有三大原因

2019-03-06 21:14

谷月涵接班人定案 徐振志升任花旗證券台灣區主管

2019-03-06 22:39

一銀120歲 拚四個跨越

2019-03-07 00:24

中華電攜五醫院 打造健康雲

2019-03-06 23:13

玉山金五大業務 全面導入AI

2019-03-07 00:23

富比世富豪榜 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-07 00:30

吳東進攻少子化商機 璽悅月子中心將貼著傑仕堡發展

2019-03-06 23:51

合庫銀行今年擴大徵才 將招募680人

2019-03-07 05:56

金融業法遵改善 罰款少了

2019-03-07 00:10

三星開發折疊機 搶領導地位

2019-03-07 00:53

洗錢防制處分 金管會多採糾正

2019-03-07 00:04

中華電5G連線完成 商用邁大步

2019-03-06 23:15

係金ㄟ！全台首筆宗教宅現身 只有基督徒才能買

2019-03-07 12:04

陸電商促銷 iXS再降價

2019-03-07 00:52

反擊！葉美麗將召集董事會：要終結何昭陽違法亂紀

2019-03-07 15:41

外資持有台幣資產 大增

2019-03-07 00:24

高檔月子中心璽悅 將隨新光傑仕堡發展

2019-03-06 23:11

台日業者簽署台灣香蕉採購備忘錄 擴大銷日

2019-03-06 20:42

動工在即 華為要用466億打造上海青浦研發基地

2019-03-06 19:48

女性Airbnb房東 去年大賺12億元

2019-03-06 21:15

禁搭便車條款判無效 華航：兼顧法理與實務

2019-03-06 20:00

楊金龍談股房：股市還會盤整、房市仍穩

2019-03-07 11:33

麥當勞設計大賞 朝陽科大學生奪冠

2019-03-06 21:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top