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不要弄錯方向了！ 勞保的問題不是「月領比一次領優」

罰錢、扣車、鞭刑、殯儀館 哪招酒駕者最怕？

生存保衛戰！ 百貨吸客還有這一招

2019-03-07 16:05經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

擋不住的網購消費新趨勢，近年來百貨公司為了提升來客數，可說是絞盡腦汁。繼美食牌之後，今年起百貨公司更掀起「改裝潮」，因為改裝就能帶來話題與新鮮感，也是人流的保證。而近來已有不少百貨公司開始進行「施工圍籬」。但，往年3月的百貨小改裝，今年卻成了不少百貨公司歷年來最大規模改裝。只能說，百貨公司為了吸客，拚了！

此外，有趣的是，向「網軍」靠攏，竟也成了今年百貨公司改裝的新方向。不少百貨公司除了引進目前尚無實體店面的網路人氣當紅品牌外，也趁著改裝之際，在館內增設多個打卡熱點，吸引消費者進來百貨公司當網紅。

京站時尚廣場即將展開10年來最大幅度改裝，此次改裝幅度之大，共橫跨三個業種，包含B1、2F的女鞋區和飾品區，以及B3F的美食廣場，品牌更新超過百家，佔全館五分之一，千坪面積重新裝潢，且本次預計有超過30家以上新櫃將首度曝光，其中部分包含全台獨家或西區獨家，預計3月23日起陸續全新亮相。

京站透露，全新的空間設計，將引進網路人氣品牌，結合時下最流行的拍照打卡，讓商品陳列成為注目焦點，以回應新時代消費者的購物需求。像是網路人氣飾品品牌「Snatch」便是全台獨家。

此外，此次改裝還將迎來日本燒肉「LIKE」，不僅主打全台獨家，而且還是一個人走進來也不會害羞，300元即可品嚐的單人燒肉店。

雖然B2的美食街和特賣臨時櫃的人潮總是不曾間斷過，但統一時代百貨台北店也坦言，「真的必須想辦法把人流往上帶」，3月初即將施工圍籬，此次8年來的最大改裝，規劃是將原先的B1F運動戶外用品區和4F的少淑女和休閒女裝大對調，但B1F原本的GAP和UNIQLO二品牌則是維持不變，希望透過時下正夯的運動和戶外休閒風潮，將逛街人潮往上帶。

此外，統一時代還透露，此波改裝在3F的OL女裝區，還將引進目前全球當紅的泰式餐飲品牌，明星餐點是下午茶，且主打定位為「女生一定會喜歡的打卡風格店」，預計可望在母親節檔期前開幕。

比漾廣場近日全新開幕的「喜樂時代影城永和比漾店」，則預計可為比漾廣場一年增加40萬的人潮。

Global Mall環球購物中心今年改裝重點，以新北中和店及板橋車站店為主，改裝幅度達20%。新北中和改裝將引進複合式專櫃及新北獨家餐飲為主，像是跨多年齡層如全家人都能滿足，集結服飾、配件、生活雜物的專櫃，或是多品牌的選物店。

而板橋車站地下樓因位於三鐵交接，看準往來旅客及通勤上班族，以引進進口食品選物店、新北獨家餐飲為改裝重點。

以住在附近的鄰居為主，以及開車20分鐘內家庭型顧客為輔的大葉高島屋，根據百貨業者的觀察，他們這些佔比高達八成的主顧客，通常會以簡單的裝束，休閒的打扮前來，生活類、運動類、休閒類的商品為館內長賣型商品。因此，今年春天的櫃位調整也將著重在生活類、運動休閒類商品為主，同時也為這些主顧客們帶來新鮮感。

近來有不少百貨公司開始進行「施工圍籬」。圖／統一時代百貨提供
近來有不少百貨公司開始進行「施工圍籬」。圖／統一時代百貨提供
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「3月小改裝、8月大改裝」的百貨改裝定律今年徹底被打破，只要能夠吸客、衝業績，百...
「3月小改裝、8月大改裝」的百貨改裝定律今年徹底被打破，只要能夠吸客、衝業績，百貨公司大大小小的改裝，現在幾乎月月都有。圖／統一時代百貨提供
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