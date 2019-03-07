博客來瞄準「她」經濟 推香氛選物店、逆齡保養館

2019-03-07 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



明（8）日就是婦女節，看好「她經濟」當道，統一超（2912）旗下博客來今年成立「香氛選物店」以及「逆齡保養館」。博客來表示，隨着台灣熟齡人口創新高，觀察發現像是居家生活、美妝保養、美食保健普遍較去年同期成長1成以上，其中消費年齡有逐步往33~49歲集中的趨勢，當中又以50歲以上女性成長最多。

博客來表示，研究指出女性掌管家中採買決策權超過75%，已成為消費市場的主導者。根據銷售觀察發現，女性主力消費類別像是居家生活、美妝保養、美食保健皆有不錯的成長，此外，傳統以男性為主力的娛樂電玩商品，女性占比也急速增加到四成以上。反映出玩遊戲已成為跨性別、跨年齡的普遍的娛樂舒壓方式。

博客來表示，隨著職場影響力和消費力與日俱增，主要扮演照顧者角色的女性，在健康養生以及環境保護的議題上更加重視，除了對於自己的身體保養，也會投注心力在家人的健康上，對於高單價或功能性溝通的保健食品更有意願購買投資，像是有助於腸道健康的益生菌曾創下單日賣破萬包的佳績，還有隔絕空汙問題及預防過敏的口罩商品今年持續熱銷，單日可賣破千盒；休閒零食銷售表現則以果乾類型較為優異，如TARIS天然整顆藍莓乾，其次是沖泡飲品類別，強調機能養生類型茶飲較受歡迎。

此外，在「減塑」風潮的帶動下，現在人重視食安且追求友善環境與土地共生，博客來綠色商品銷售表現亮眼，光食物袋全年銷售突破萬個，購買者八成以上為女性，凸顯女性對環保的關心，預計隨著新款設計推出再掀一波熱潮。