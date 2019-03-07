係金ㄟ！全台首筆宗教宅現身 只有基督徒才能買

2019-03-07 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



住展雜誌企研室經理何世昌指出，北台灣2月的新建案市況雖然平淡，但市場仍有一些特別的狀況，值得一提，北市文山區出現特殊建案，該建案標榜為「基督徒住宅區」，並且限定只有基督徒才能購買。台北市內以宗教為訴求、又以信仰作限購資格的建案，近十幾年來未曾見過，相當特殊。

個案為預售案，由所羅巴伯建設公司投資興建，案名為「希伯崙山莊」，基地位於福興路106巷內，多達1,500多坪。業者表示，開發商為虔誠的基督徒，社區僅規畫37戶，其中有27戶已由弟兄姐妹預購，只剩下10戶。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2月總分降至26.9分，比今年1月略減0.2分，連續第七個月亮出谷底衰退的藍燈。風向球六大觀察指標中，議價率一項維持平盤，來人、成交組數與廣告批數下滑，但預售與新成屋供給量則上揚。

何世昌表示，2月原本就是房市淡季，再加上工作天數少，使風向球分數微幅下滑，但年後來人與成交組數開始上揚，若市況上揚趨勢不變，3月房市就會回升到黃藍燈水準。

何世昌認為，從目前新建案市況來看，買氣雖處在相對低檔，但仍有基本水準並未潰散，2月可能是今年上半年最後一顆藍燈。等到傳統旺季329檔期起跑後，市況可望加溫，風向球升至黃藍燈的機率頗高。