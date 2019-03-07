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房市低迷藍燈亮不停 2月是最後一顆？

2019-03-07 10:54經濟日報 記者游智文╱即時報導

預售市場持續低迷，市調指出，2月預售與新成屋供給量雖上揚，但來人、成交組數與廣告批數均下滑，風向球分數較1月減少0.2分，連續第七個月亮出藍燈。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，2月原本就是房市淡季，加上工作天數少，使風向球分數微幅下滑，年後來人與成交組數已開始上揚，隨329檔期接近，2月可能是最後一顆藍燈，3月可望回升到黃藍燈。

2月春節年假結束後，推案量逐漸放大，全月預售案量逾200億，單一案量達10億以上的指標案就有台北市南港「皇鼎一品」、中山「大喆」、新北三重「I HOUSE」等7案，新釋出的成屋建案也增加至約400戶。

推案量增，建案廣告量卻持續萎縮，2月廣告批數落至約1萬批，較1月減少逾一成。北台灣釋出報廣的建案持續減少，但將廣告投放到高雄的建案卻不減反增，主因仍與資金南漂，以及北部投資客、購屋團，南下高雄買房的熱度不退有關。

議價率的部份維持平盤，來人與成交組數則同步下挫，主要是今年春節檔期表現較差、和工作天數較少所致，但年後整體市場出現反彈，預期3月的來人與成交組數可望上升。

何世昌指出，北台灣房市平淡，開發商不再專情於住宅市場，新莊頭前重劃區旁近期就有建商推出「金矽谷NO.23」廠辦案，為新莊自2011年以來首見純廠辦，接下來三重新燕廠開發案開賣，廠辦熱度將再加溫。

記者游智文／攝影
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資料來源／住展雜誌
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