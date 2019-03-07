達新台中大遠百商圈精華土地 委託世邦魏理仕標售

2019-03-07 08:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台灣大道大遠百商圈兼具位置及交通優勢。 聯合報系資料照 分享 facebook

國內雨衣龍頭廠商達新工業於今（7）日正式委託CBRE世邦魏理仕公開標售位於台中市西屯區台灣大道大遠百商圈的六筆土地及一筆建物，土地總面積約661.57坪、建物面積約304.56坪，總銷售金額逾5.4億元。

隨著台中市商業發展重心西移，加上鄰近市政中心、國家歌劇院、萬坪觀光公園、公車優化道以及未來藍綠線捷運等指標性公共建設陸續到位，此區已成為台中商業發展新興的心臟重鎮，更躍升為台中市政商、金融、高檔消費的核心。

根據台中市不動產開發公會統計資料顯示，2018年建地面積超過450坪的土地，總共成交136筆，合計土地面積高達16萬3,680坪。

同時，世邦魏理仕觀察到，2018全年台中土地交易金額僅次於台北市，土地總交易金額達新台幣323.36億元，占全台20.8%，顯示台中不動產市場後勢看漲。

此外，台中市總人口數於2017年底一舉超越高雄市，成為六都次高，2018年底達280.3萬人，人口紅利、就業機會增加，促使建商積極獵地儲備新產品開發，推升了台中不動產總交易量。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，受到台中大七期的商業核心區域的外擴效應以及未來雙捷運完工的預期效益加持，台中市西屯區已成為投資人、重量級建商陸續搶進的搶手投資區域之一，例如去年底國泰人壽斥資76.64億元搶進台灣大道和文心路交叉口大面積土地，創下當年度土地交易每坪單價最高，再一次印證此區域的身價不墜地位。

此次釋出公開標售的精華土地位於大遠百商圈，兼具位置及交通優勢，消息釋出便獲得多方投資人及建商的高度關注，由於極具投資及增值潛力，相信必定吸引多方投資人熱烈搶標。