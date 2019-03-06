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麥當勞設計大賞 朝陽科大學生奪冠

2019-03-06 21:18經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

2019「麥當勞設計大賞」總計吸引全台近千名設計好手參賽，歷經激烈的角逐過程，決選出50件優勝作品，今 （6） 日在北商大以「McWay」時尚伸展台的走秀競賽一決高下，並於賽後舉辦頒奬典禮。

其中，朝陽科技大學謝尚斌同學作品《我用心，你放心》，以經典漢堡盒呈現麥當勞企業精神，被評審團公認最潮，脫穎而出奪下冠軍寶座，作品更將成為2019年台灣麥當勞支持「麥當勞叔叔之家慈善基金會｣公益活動的限量禮，將設計化為關懷社會的力量。

台灣麥當勞攜手國立臺北商業大學舉辦「麥當勞設計大賞」，四年來持續為年輕世代打造揮灑創意的金舞台，每年均祭出高達20萬元的總獎學金，吸引設計新銳共襄盛舉。

今年首度以展現麥當勞品牌精神的潮背心作為徵選主題，同時邀請多位網紅在IG分享「麥式」潮背心的時尚穿搭，再度成為最吸睛的年度設計盛事。

台灣麥當勞人資部副總裁藍郁琇表示，「麥當勞設計大賞希望藉由新世代的視角詮釋麥當勞的品牌精神，不僅與時俱進為品牌注入活力，並期待透過產學合作，投注更多資源幫助學生提升軟實力，相信透過這樣的平台與交流，不但在校園內，同時也為產業帶來更豐富活潑的創作動能，進而打造學生設計師、學校與企業的共好三贏。」

藍郁琇並強調，麥當勞不斷祭出創意挑戰任務，「麥當勞設計大賞｣每年都以不同的產品作為設計主題，激發年輕世代的創作潛能，希望引領設計思維走出校園，為銜接職場暖身。

2019「麥當勞設計大賞」邀請全台設計學子運用麥當勞元素，打造最具「麥式｣風格的時尚潮背心，不僅成為學生族群爭相走告、熱烈討論的話題，更有多達近千件的設計作品參與角逐。

此外，入圍決賽的50位參賽者，還必須在設於臺北商業大學的「McWay」時尚伸展台上，「走」出設計理念與專屬麥當勞的時尚潮流，他們發光發熱的設計實力，讓在場評審團為之驚艷。

麥當勞設計大賞今年首度與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，冠軍潮背心將被製作成公益活...
麥當勞設計大賞今年首度與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，冠軍潮背心將被製作成公益活動的限量禮，希望透過學子的設計力量，展現年輕世代對社會的關懷。台灣麥當勞／提供
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《我用心，你放心》以麥當勞的漢堡盒作為設計發想，表達出麥當勞賣的不只是食品，在這...
《我用心，你放心》以麥當勞的漢堡盒作為設計發想，表達出麥當勞賣的不只是食品，在這個漢堡盒裡更包含了麥當勞想給顧客最好的服務及用心。台灣麥當勞／提供
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