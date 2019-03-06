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肯德基「超值雞省99元」 幫民眾省荷包出國

2019-03-06 21:18經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

肯德基推出「超值雞省$99」百元有找即可享主餐、配餐及飲料的超值搭配；「早餐天天省」最低49元起，即能享受到高CP值組合，並可選搭配餐優惠加價購，一早就讓你吃巧也吃飽；從早到晚三餐選擇多樣，共多達27種優惠組合。早餐組合更是每週有不同主打餐點，週週有新意。各項優惠貼心登場至4月1日止。

肯德基表示，小年元宵湯圓剛吃完，發現過年領的紅包也正好花完，面對春暖花開的三月賞櫻旅遊季，肯德基提供多元優惠套餐，不但一日三餐都能聰明省、享受吃得巧，幫民眾攢下春遊旅遊金。

肯德基指出，「超值雞省$99」自推出以來廣受消費者歡迎，百元有找即能有3種經典美味選擇。三種超值經典主餐包含獨家烙烤餅皮捲裹現炸酥脆、多汁雞腿肉條與特製巴黎卡菲醬的「巴黎卡菲嫩雞捲」。

此外還有用酥脆的原塊雞腿肉，點綴甜香美乃滋醬而成的「上校經典脆雞堡」，以及外酥內嫩、原味多汁的「上校雞塊」，三款人氣主餐搭配薯條、飲品的激省套餐。

另外，肯德基即日起至4月1日週週推出多項早餐組合優惠，由超高人氣經典早餐「吮指嫩雞燒餅」領軍，以肯德基獨家神祕香料醃漬新鮮原塊雞腿肉，再以獨特工法手工裹粉，嫩雞皮酥肉嫩多汁，搭配新鮮萵苣的清新爽脆，夾入擁有96層香酥外皮的燒餅，搭配經典奶茶只要銅板價59元。

限時雙人早餐優惠98元起，還可選搭配餐優惠加價購，吃巧也吃飽。肯德基／提供
限時雙人早餐優惠98元起，還可選搭配餐優惠加價購，吃巧也吃飽。肯德基／提供
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肯德基推「超值雞省$99」，百元有找即可享主餐、配餐及飲料的超值搭配。肯德基／提...
肯德基推「超值雞省$99」，百元有找即可享主餐、配餐及飲料的超值搭配。肯德基／提供
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