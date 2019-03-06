台日業者簽署台灣香蕉採購備忘錄 擴大銷日

2019-03-06 20:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台農發公司今（6）日於貿協東京辦事處，與日本大型通路業者船昌商事簽署台灣香蕉出口採購合約及備忘錄儀式。台農發今年將出口1,000頓「烏龍種」香蕉，金額上看4億日幣；農委會主委陳吉仲也出席見證，他表示，將輔導農民生產管理，讓產品符合消費者需求，才能讓合約如期達到目標。

農委會即日起至7日率團前往日本參加東京國際食品展，於昨日見證兩場台灣外銷業者與日本大型通路業者，簽署台灣香蕉採購合約及備忘錄儀式，促成台日兩國業者深化農產貿易合作關係，希望能擴大深耕台灣農產品在日本市場的市占率，提高我農民收益。

其中一場，為台農發公司董事長陳郁然與日本船昌商事株式會社社長關野貴文簽署合作備忘錄，雙方同意強化貿易與合作，將台灣農產品透過船昌公司供應到日本大田市場批發市場、超市及量販店等全國通路。

船昌公司自去年起即與台農發公司合作進口雲林莿桐果菜合作社生產的金黃清甜的烏龍種香蕉，在超市通路販售時獲得日本消費者高度好評；該公司原已規劃去年與今年透過台農發公司採購台灣烏龍蕉600公噸，雙方今同意將在目前的基礎上擴大採購量，並將以1,000公噸為目標；陳郁然說，由於會加上關稅，金額上看4億日圓（約新台幣1億元）。

另一場，台灣旗山果菜運銷合作社理事主席郭文明，與日本Wismettac食品有限公司社長辻川弘簽訂為期三年、總量達9,000公噸、價值新台幣4.3億元的台灣香蕉採購合約，將高雄香蕉供應至Wismettac公司旗下的通路，讓更多日本消費者品嚐到台灣香蕉的美味。