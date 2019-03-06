親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？

廖峻中風後再爆3病！復健急喊卡

節能家電最高3,000元補助 全國電：效益3、4月更顯見

2019-03-06 19:39經濟日報 記者張義宮╱即時報導

政府對節能家電的冰箱、冷氣最高三千元補助，全國電 (6281)表示，效益會在3、4月更為顯見，為搶大餅，祭出加碼優惠搶商機。

全國電指出，這項補助各縣市政府在2月下旬陸續公布，因此，挹注2月的業績還不明顯，預期本月起助益冰箱、冷氣的銷售力道將會提高，尤其是，冷氣進入早販期有贈品相送的活動，將會帶動消費者購買的意願。

為響應政府節能補助活動，全國電祭出節能家電回饋再加碼，購買指定機種電視、冰箱、洗衣機，最高就送3,500元現金折價券，使用期限長達一年，可用來折抵購買店內3C商品，相當實用、便利。

家用冷氣的早販期銷售起跑，主力品牌包括Panasonic、HITACHI、DAIKIN、聲寶、東元、台灣三洋、禾聯碩、SHARP、FUJITSU、LG、奇美等品牌皆祭出原廠禮或現折方案，全國電指出，同步推出購買指定空調機種現買現享15期免利息分期優惠方案。

去年全國電營收163.43億元，年減0.18%。全國電表示，今年在電商及大坪數新型態門市Digital City展店力挺下，強化年輕形象及爭取新客源，年底前目標將達10家，成為業績要突破去年的生力軍。今年元月營收15.92億元，月增45.9%，年增13.1%，主因是春節的旺季帶動，宜以1、2月的營收合併來看比較準確。

全國電
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

日立延長收購時程 永大獨董陳世洋：股臨會照開

2019-03-06 17:16

裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事

2019-03-06 16:22

女性撐起半邊天 Airbnb台灣女性房東過半年賺12億

2019-03-06 15:57

這家企業真厲害！ 跑到總統府開洗衣店

2019-03-06 15:47

新北簡易都更一張圖看懂 27案已取得適用證明

2019-03-06 15:22

台灣丟食物堆35萬座台北101 中壽總座促惜食格外品

2019-03-06 15:18

什麼都賣什麼都難賣 台糖沙士喝過嗎？

2019-03-06 14:56

台糖量販店年虧3億 董座年終卻領「125萬」！

2019-03-06 14:43

台糖量販店不堪虧損擬轉手 洽談家樂福愛買

2019-03-06 13:45

台灣十大網商決賽 4家新北企業獲選

2019-03-06 13:31

新北推動電商有成 2019台灣十大網商獲獎家數全台第一

2019-03-06 13:17

越捷歡慶婦女節 推240萬張0元起限時優惠機票

2019-03-06 12:59

韓國瑜北上演講 與企業代表進行交流

2019-03-06 12:15

物聯網薪酬平均逾6萬 新農業平均可領46K

2019-03-06 11:19

台灣丟棄食物堆35萬座101 中壽總座促惜食格外品

2019-03-06 10:58

非洲豬瘟檢測試劑需求旺 瑞基看好今年營運

2019-03-06 10:34

台糖量販店每年虧3億 驚爆董座年終獎金高達125萬元

2019-03-06 10:32

漢翔工會盼總經理留任 免外界質疑影響訂單

2019-03-06 08:46

東京食品展開幕 台灣隊搶奧運訂單

2019-03-06 00:13

工具機展 大陸採購團下單

2019-03-05 23:25

愛地雅轉投資 虧損9億

2019-03-05 23:20

三陽更新現代汽車展間

2019-03-05 23:20

貿協帶隊 搶東奧食材商機

2019-03-05 23:20

去年機械出口值 創高

2019-03-05 23:20

東台、光陽 推智慧生產線

2019-03-05 23:19

憲生說法／優質領導三原則

2019-03-05 23:18

趨勢觀察／從生活中找商機

2019-03-05 23:18

上班卒仔／獨奏與協作

2019-03-05 23:18

行政治理／宋秀玲…簡政便民 強打三合牌

2019-03-05 23:18

台糖量販店每年虧3億元 傳家樂福將接手

2019-03-05 22:25

長榮空服勞資協商 將逐條討論優化航班

2019-03-05 21:46

資訊過多惹禍 過半國人罹患「假期規畫症候群」

2019-03-05 20:20

特斯拉降價引換車潮？KPMG：台廠應正視新商機

2019-03-05 19:44

航空工業龍頭漢翔人事異動 胡開宏接任董事長

2019-03-05 19:34

華航獲國際碳揭露專案評比為全球航空標竿企業

2019-03-05 19:03

高鐵配合春遊 優惠更有感

2019-03-05 18:35

台灣美妝品牌歐萊德 第4季將在東京開街邊店

2019-03-05 17:34

三陽將導入現代新車 今年銷量年增拚15%

2019-03-05 15:02

要當機師看這裡 星宇航空宣布啟動正副機師招募

2019-03-05 14:57
看更多

熱門文章

這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了

2019-03-06 09:00

核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

2019-03-05 20:07

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃米粉

2019-03-06 11:53

台糖量販店每年虧3億 驚爆董座年終獎金高達125萬元

2019-03-06 10:32

台糖量販店每年虧3億元 傳家樂福將接手

2019-03-05 22:25

DRAM價看跌三成 業者受創

2019-03-06 00:51

富比世2019億萬富豪排行 郭台銘蟬聯台灣首富

2019-03-06 15:55

核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元

2019-03-06 00:08

新聞眼／核四38年頻追加預算 這回再添糊塗帳

2019-03-05 23:53

台企銀：股利「今年會更好」還有「秘密武器」

2019-03-06 05:53

工具機展 大陸採購團下單

2019-03-05 23:25

資訊過多惹禍 過半國人罹患「假期規畫症候群」

2019-03-05 20:20

裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事

2019-03-06 16:22

台版餘額寶起跑 基金業利多

2019-03-05 23:39

蘋果推小手機 有利供應鏈

2019-03-06 00:54

這家企業真厲害！ 跑到總統府開洗衣店

2019-03-06 15:47

宏達電2月營收6.3億元月減37.83% 上市掛牌以來新低

2019-03-06 15:26

快看！一張圖掌握台北有多少超級富豪

2019-03-06 17:18

漢翔工會盼總經理留任 免外界質疑影響訂單

2019-03-06 08:46

五種特質人才…企業最愛

2019-03-05 23:20

三角貿易課稅 有兩種方式

2019-03-05 23:59

2025電價漲3成？ 江宜樺：實際大概漲45%

2019-03-05 23:41

家樂福擬吃下台糖量販事業 最快4月拍板

2019-03-06 02:19

我4成出口銷對岸…陸下修GDP 衝擊台灣產業

2019-03-06 01:07

愛地雅轉投資 虧損9億

2019-03-05 23:20

DRAM業者獲利回溫…要等下半年

2019-03-06 00:49

面板雙虎獵才 今年徵1,500人

2019-03-05 23:20

鴻海啟動AI人才招募計畫 邀年輕人挑戰逾百萬年薪

2019-03-06 11:08

核四履約爭議判賠1.58億美元 台電不排除撤仲

2019-03-05 22:21

什麼都賣什麼都難賣 台糖沙士喝過嗎？

2019-03-06 14:56

巴克萊推估：貿易協議 重創台日韓出口

2019-03-06 00:39

台電判賠奇異49億 經部：不會反映在電價

2019-03-06 10:39

陸下修GDP成長 台有震波

2019-03-06 00:26

聽韓國瑜演講完 林伯豐：想遷戶籍到高雄

2019-03-06 15:00

街口支付執行長胡亦嘉兼掌華頓投信 金管會說NO

2019-03-06 00:18

韓國瑜北上演講 與企業代表進行交流

2019-03-06 12:15

投信業：台版餘額寶為業界帶來大商機

2019-03-05 23:28

名家觀點／善用回台資金 建設金融業

2019-03-06 01:21

電支業：買基金要跟買便當一樣方便

2019-03-05 23:30

6年後電價成本大幅上漲 江宜樺：面臨缺電限電及空汙

2019-03-05 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top