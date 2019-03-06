節能家電最高3,000元補助 全國電：效益3、4月更顯見

2019-03-06 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



政府對節能家電的冰箱、冷氣最高三千元補助，全國電 (6281)表示，效益會在3、4月更為顯見，為搶大餅，祭出加碼優惠搶商機。

全國電指出，這項補助各縣市政府在2月下旬陸續公布，因此，挹注2月的業績還不明顯，預期本月起助益冰箱、冷氣的銷售力道將會提高，尤其是，冷氣進入早販期有贈品相送的活動，將會帶動消費者購買的意願。

為響應政府節能補助活動，全國電祭出節能家電回饋再加碼，購買指定機種電視、冰箱、洗衣機，最高就送3,500元現金折價券，使用期限長達一年，可用來折抵購買店內3C商品，相當實用、便利。

家用冷氣的早販期銷售起跑，主力品牌包括Panasonic、HITACHI、DAIKIN、聲寶、東元、台灣三洋、禾聯碩、SHARP、FUJITSU、LG、奇美等品牌皆祭出原廠禮或現折方案，全國電指出，同步推出購買指定空調機種現買現享15期免利息分期優惠方案。

去年全國電營收163.43億元，年減0.18%。全國電表示，今年在電商及大坪數新型態門市Digital City展店力挺下，強化年輕形象及爭取新客源，年底前目標將達10家，成為業績要突破去年的生力軍。今年元月營收15.92億元，月增45.9%，年增13.1%，主因是春節的旺季帶動，宜以1、2月的營收合併來看比較準確。