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頂級坐月子中心璽悅 7月1日將進駐新板傑仕堡

2019-03-06 16:16經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光人壽今（6）日表示，由專業婦產科醫師所領軍的產後護理之家璽悅月子中心，繼士林館、金山館、新竹館、天母館、林口館及大直館之後，最新拓點為板橋館，將於今年7月1日於新光人壽持有的新板傑仕堡開幕。

俗話說「月內沒做好，呷老就艱苦」，把握體質調整黃金期，除了強調食補外健康均衡外，板橋璽悅月子中心與銀廚餐廳合作，優先針對產後婦女，烹調精緻個人食療套餐，讓產婦可菜單點選喜歡的月子餐。

璽悅與銀廚還用飯店客房服務概念，點餐現做新鮮出爐，電梯直送到樓上璽悅月子中心的產婦手上，也推出夫妻套餐，讓媽媽吃的補，爸爸吃的巧，小孩就會吸允到天然的奶水，讓夫妻坐月子像在度假一樣享受。

新型態食療餐廳「銀廚（Silvery kitchen Corporation）」以醫學為基礎，由醫學中心首席營養師與五星級飯店主廚合作研發養生健康菜色。

古人講究節氣達到天人合一，認為人和自然是一個完美的整體，時時刻刻都在影響人體的生理律節，銀廚餐廳標榜餐點現做、產婦個別化服務，更使用友善小農在地食材、提供24節氣食療套餐，致力打造餐飲界的新潮流，讓產婦享受美味也能兼顧疾病預防以及健康管理。

除了月子餐直送外，有感於常有三五好友一起去探視坐月子的親朋好友，考量到不影響產婦休息、而好友又不能久留的情況下，銀廚也提供一個探訪產婦後，用餐聊天的好去處，讓好友們可以就近有個方便享用美食的聚會餐廳，並設計月子餐以外的餐點。

面臨食安問題、少子化與銀髮世代來臨，銀廚選擇深耕在新板傑仕堡，是希望提供老中青三代服務，用食療串起不同的世代效應，未來也將搭配更多新世代的團隊，傳達環保、健康、預防醫學概念，讓面臨銀髮社會的台灣，開創出更美好的銀創走向。

新光人壽總經理蔡雄繼（中）出席「璽悅月子中心」的介紹活動。 圖／新光人壽提供
新光人壽總經理蔡雄繼（中）出席「璽悅月子中心」的介紹活動。 圖／新光人壽提供
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食療月子中心
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