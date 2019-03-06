女力崛起 購屋最看中這三點

2019-03-06 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



女力崛起加上寵愛女性，近年來女性在購屋決策的主導權明顯成長，鄉林不動產研究室針對雙北女性買房的調查發現，綠地休閒，捷運交通與學區教育是現代人置產選屋的三大考量因素。不僅女性做置產購屋決策的比率增加，其中高達34%受訪者，偏好住家附近有足夠公園綠地戶外休閒活動空間。

現代女性在工作一段時間後通常經濟獨立，就會開始萌生購屋打算。而且已婚女性在購屋決策的主導權，近年持續成長，現在已是「女力崛起，尊重女權」，男性疼愛老婆，選擇將房地產登記在妻子名下。

鄉林建設副總經理方偉民說，這種女權出頭的情況，可從台北淡水紅樹林半山豪宅的新成屋「鄉林山海滙」已購戶的產權登記資料也能看出端倪。山海滙房屋持有人的男性占46%、女性則占56%，其餘如贈與登記小孩名下的也有8%。

鄉林不動產研究室在婦女節前夕，公布了一份在今年2月9日~28日，針對台北市及新北市已婚女性進行購屋意向調查結果，此調查分別就居住環境、產品規劃、購屋需求與動機，購屋預算等四大意向進行調查，共訪問了279名受訪者。

問卷結果發現，在居住環境方面，高達34%的受訪者選擇「公園綠地周邊，有足夠活動空間」；其次，有29%選擇鄰近捷運站或交流道，交通方便通勤快；第三則是16%鄰近校園或明星學區，以利小孩就學。由問卷可以看出休閒，交通與教育，是現代人置產選屋的主要考量因素。

鄉林建設副總經理林昌智指出，雙北都會區房地產寸土寸金，公園綠地更是超級票房保證，尤其是鄰近機能完善的大型公園和綠地，其房價通常是比同區域的均價還高出15~20%左右，因為綠地景觀的稀有性及大棟距因素，公園綠地絕對是無價，就算以後要轉售也比較好脫手。