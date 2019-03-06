入籍新北 房車、新屋等你抽

2019-03-06 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



幅員遼闊的新北市，同時也是全台第一大城，總人口數將於近期叩關400萬人的重大里程碑，估計可於4月底提前達標，為此舉辦的抽獎活動也愈來愈精彩，後續還有納智捷房車及淡海新市政套房等好禮，端看獎落誰家。

新北市總人口數於2月22日突破399萬8,000人，並在今（6）日由民政局長柯慶忠主持第12波滿千抽獎活動，送出關島機票、i Pad mini 4及捷安特折疊腳踏車等186個獎項。

柯慶忠指出，新北市土地面積約台北市的八倍，有山、有海、有都會區，加上近年改善交通建設、積極招商引資，提升生活機能，讓新北成為宜居城市，也讓原本預計6月達標的400萬人口，可望提前至4月底達標，歡迎在新北就業、就學、生活的外縣市民眾，把握最後兩波設籍抽獎機會，共同參與新北市邁向400萬人口的歷史新頁。

民政局表示，今年1月迄今，新北市人口增加超過2,300人，林口及淡水各增加逾600人，汐止人口也增加逾300人，躍升近期人口增幅第三名。其中，沿新台五路發展的「汐止大經貿園區」，不僅有大型購物中心進駐，還與內湖、南港高科技產業相鄰，形成購物、休閒及科技等完善機能的產業軸帶，吸引大量就業人口進駐，目前人口已突破20萬人，未來發展可期。

民政局表示，距離400萬人口愈近，抽獎好禮也愈精采，本波贈獎更祭出系列抽獎活動首見的i Pad mini 4，後續還有納智捷房車及淡海新市政套房等大獎。

民政局提醒，設籍活動只剩最後2波抽獎，累計系列抽獎活動，已有超過2,100位幸運市民獲獎，其中更有17人重複中獎。

最後一波將抽出最大獎淡水「海洋都心3：中央花園」17坪套房，將於今年8月完工，請市民朋友把握設籍抽大獎的機會。