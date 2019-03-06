這家企業真厲害！ 跑到總統府開洗衣店

2019-03-06 15:47 聯合新聞網 文章提供／遠見



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今年1月23日，全家便利商店於新北市三重的住宅商圈，開出首家「自助洗衣複合店」，蔚為話題。

店內有42坪大，其中自助洗衣區占9坪，配有5台日本東靜（TOSEI）洗烘機、2台雙層烘衣機，以及1個貨架販售相關洗衣清潔用品。

這是全家繼餐飲、生鮮複合店後，首度推出「生活服務類」的複合店型，2019年目標開店數要達兩位數，意謂至少會超過10家。

為什麼便利商店要跨入自助洗衣市場？答案當然是「有商機」！

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根據財政部營利事業家數及銷售額統計，2017年台灣洗衣市場達到90.4億元，5年來成長14％。每年店數增長率超過一成。更有連鎖自助洗衣店業者「SeSA洗衣吧」粗估，全台店數約莫3000店。

會推出自助洗衣服務，全家歷時12個月的時間開發。全家觀察，目前消費者最大痛點在於「等待」，像是空等機器、苦等洗程。因此全家與一般自助洗衣店的最大差異，是提供據三大特色的「懶人洗衣法」。

第一是「免空等」，用全家APP查詢是否有閒置機器後再出門，洗衣完成前5分鐘系統自動發簡訊提醒，讓時間運用更有效率。

第二是「免投幣」，衣服放妥於洗衣機內後至便利商店櫃台出示條碼結帳，除了現金，也能使用非現金支付方式。

第三是「免投皂」，不用自帶洗衣精或現場購，結帳後便利商店POS機台自動啟動洗衣機，完成注水、給皂等所有洗烘程序。

全家執行副總經理吳勝福進一步比較，自助洗衣業的來客高峰是在「雨天和冬季」，正好與便利商店以「晴天和夏季」為業績高峰的淡旺季，具有互補性。

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深入分析，自助洗衣店翻紅的主因，與家庭人口結構與生活型態轉變有關。

台灣單身族、小家庭和租屋族已相當普遍，加上上班族工作生活忙碌、連洗衣曬衣時間都想省下來；屋內空間又不足，沒地方擺洗衣機、也沒陽台曬衣物，甚至還有人會說，「空汙那麼嚴重，洗好的衣服曬在外面，感覺又髒了」，種種條件加乘，擴大了對自助洗衣店的需求，最好是洗脫烘一次搞定。

《遠見》走訪台北新生北路與民生東路、長春路一帶，這區有很多出租套房，10分鐘步行距離內的幾個街區，便就有4、5間自助洗衣店。

來到新生北路的「SeSA洗衣吧」，店內5台洗衣機有3台正在運轉。顯然連平常上班日的午後，使用率也不低。

這家店頗有特色，外觀和店內設計，使用木材裝潢，質感和傳統印象的洗衣店不同，曾有民眾經過，以為是在賣咖啡。

「SeSA洗衣吧」是由上洋產業創立於2013年的自助洗衣店品牌，目前全台有70家分店，包含離島澎湖1家、金門3家，就連總統府內都有據點。

SeSA洗衣吧的主力是自助洗衣店，但也在少數通路發展「精緻洗」，類似傳統一般乾洗，但採用高階機型和洗劑，單價較一般乾洗高。一般乾洗一件襯衫約40、50元，SeSA洗衣吧的精緻洗是70元。

上洋還爭取到總統府內的標案，真的在府內設立SeSA分店，且有專人駐點，提供「精緻洗」的收件與送件服務。

其實，上洋成立於1979年，今年剛好邁入第40年，代理眾多商用洗烘衣機產品，如日本市占率第一的AQUA、美國美泰克、美國優必洗等。2014年起跨足家電產業，從代理家用洗烘衣機，到冰箱、洗碗機、烤箱等廚房家電。2016年起代理日本三菱重工變頻空調產品。

過去，藉著代理眾多商用機台的優勢，許多學校、醫院、部隊等這類封閉型市場的投幣式洗衣機台，多由上洋得標經營。會開始跨出校園、醫院場域，對外開設洗衣店，起初是為了服務客戶。

上洋產業商用事業群副總經理莊雅嵐回憶，過去公司代理商用機台，以企業端為主，為了告訴客戶如何使用自家產品，因此先開一家店當展示間。從中漸漸觀察到自助洗衣市場，還有很多發展空間。5年前，遂正式成立SeSA洗衣吧。

莊雅嵐認為，自助洗衣店的興起，凸顯另一層社會氛圍「普遍低薪，想創造第二份收入」。

原來多數業者經營採連鎖加盟。以SeSA洗衣吧為例，目前9成為加盟店，加盟主為想兼差賺外快的上班族和退休族居多。SeSA洗衣吧一家店的投資成本約250至300萬，包含事前的開店評估、管線裝修設計、機台買斷的費用，而日後的營收，上洋不抽成，全由加盟主享有。據業者粗估，平均每家店月營業額可達10萬。

莊雅嵐透露，自助洗衣業態特性是細水長流，只要做好事前開店評估，一般皆能有穩固收益，屬於低風險投資，而且不需要額外人力顧店，堪稱無人店經濟。

這點全家的副總經理吳勝福也認同。全家洗衣複合店具備「長尾」效益，不僅能提高「來客數」，還可提高「來客停留時間」，進而帶動其他商品購買。

有了便利商店加入競爭，刺激既有經營業者著手升級。SeSA洗衣吧今年3月底將更新官網功能，提供消費者即時上線查詢機台使用狀況。莊雅嵐透露，包含機台預約功能也在同步開發中。

自助洗衣店的發展至少已有20、30年，但傳統店鋪老舊形象已不復見，新一代的自助洗衣店，將逐步融合更多新科技和設計，為未來的生活模式帶來新的轉變。

（作者／林珮萱 攝影／賴永祥 本文出自2019.03.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）