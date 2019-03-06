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新北簡易都更一張圖看懂 27案已取得適用證明

2019-03-06 15:22經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市政府今（6）日表示，創立「簡易都更」六年來，已有27案取得簡易都更適用證明，其中13案建照已核准，並有4案完工，分別為汐止新峰段、板橋新雅段、土城頂福段、五股區登林段，另有9案將於今年動工，預計兩年內完工領得使用執照。

新北市政府說明，有鑑於一般都更程序繁複，推動全國首創「簡易都更」，建立15％或20％的「定額容積獎勵」機制，只要住戶重建共識達100％同意，透過程序簡化、明確建築配置，大幅減少了審議期程，有效增加辦理重建效率與提升都市整體防災、居住安全及生活品質。

「簡易都更」首創於2013年，以程序簡化、條件明確並輔以全程追蹤輔導方式加速老屋重建。新北市都市更新處表示，簡易都更從申請到完工大約僅需三至四年的時間，其中申請核准至核發建照平均僅約六個月，相較於一般都市更新已大幅縮短整體時間。

目前已有27案取得簡易都更適用證明，其中13案建照已核准，並有4案完工，分別為汐止新峰段、板橋新雅段、土城頂福段、五股區登林段。建照核發包含新北市汐止、板橋、五股、土城、中和、新店、三重及淡水等地區，有9案施工中或預計於今年度動工，將於2020年至2021年陸續完工領得使用執照，經簡易都更重建之成果案例將逐步完成。

新北市都市更新處處長張溫德表示，為積極推動及瞭解簡易都更各案推動狀況，都更處也定期追蹤個案辦理狀況，包含協助法令疑難、瞭解相關單位審查進度。

張溫德說，新北市也協助個案相關協調事宜，例如，近期新店區民權段取得簡易都更適用證明案件，因建商與部分所有權人未取得共識，但為協助釐清雙方意見，故都市更新處主動召開溝通會議，讓雙方表達意見與立場。

新店區民權路段重建前房屋。圖／新北市政府都市更新處提供
新店區民權路段重建前房屋。圖／新北市政府都市更新處提供
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新北簡易都更意涵。資料來源：新北市政府都市更新處
新北簡易都更意涵。資料來源：新北市政府都市更新處
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新店區民權路段重建前房屋。圖／新北市政府都市更新處提供
新店區民權路段重建前房屋。圖／新北市政府都市更新處提供
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