新北推動電商有成 2019台灣十大網商獲獎家數全台第一

2019-03-06 13:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



阿里巴巴B2B台灣十大網商決賽6至10強獲獎企業。圖／新北市經發局提供 分享 facebook 新北市2019年首場電商趨勢活動「台灣B2B電商高峰會暨阿里巴巴B2B台灣十大網商決賽」於今（6）日登場，新北市共計4家企業入選，為獲獎家數最多的縣市；活動以「台灣智造、鏈接全球興市場」為主軸，邀請跨境電商領域外銷業者及兩岸頂尖電商操盤專家，為企業剖析在AI、VR等新技術興起，以及在人手一機的趨勢下，電商銷售模式的轉變及挖掘新商機的祕訣。

新北市經發局副局長黃碧玉表示，新北市政府一直以來積極協助企業轉型電商，去年即以「新北新外貿X電商新首都」為政策目標，透過「企業培訓」、「產學合作」、「基地回訓」及「市場媒合」四大策略打造全方位電商服務網，除辦理中國大陸、東協、日本及歐美四大市場專題演講暨商機媒合活動。

本次活動結合六所學校，包括致理科技大學、醒吾科技大學、輔仁大學、真理大學、景文科技大學及聖約翰科技大學，鍛鍊157位電商軍官，成功在兩個月內協助業者搶下161張、逾500萬元訂單。透過產學合作，不僅幫助學生累積實戰經驗，也同步藉由學生的巧思與創意，協助企業提升訂單量，找到發展海外「興」市場的突破口。

經發局說明，本次「2019阿里巴巴B2B台灣十大網商決賽」共有三得冠、立鑫、蘆洲機械及廣野精機四家新北企業入選。

其中，三得冠股份有限公司為果凍、布丁、冰品等食品預拌粉廠商，透過限時產品、運費折扣、免費樣品等策略，成功開發新客源，並誘發買家訂購量增加10倍，單一客戶半年成交金額達17.8萬美金（約新台幣550萬元）；而立鑫企業有限公司為黏土製造商，藉由發展電商，成功從代工廠晉升工貿一體的黏土品牌商，更與歐洲設計師合作跨足家具領域，讓外銷國家在一年內從3國提升到20國，客戶橫跨四大洲。

廣野精機股份有限公司是許多國際知名品牌織帶機械的供應商，透過電商進行轉型，縮短客製化產品交期；另蘆洲機械有限公司則從事汽車零配件製造，在跨入電商後22個月內，成功拓展新客戶超過100位且回購率超過30%，外銷國家達56國，營業額成長925%，更奪下印度客戶400萬PCS（Port Congestion Surcharge）的大訂單。