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新北推動電商有成 2019台灣十大網商獲獎家數全台第一

2019-03-06 13:17經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

阿里巴巴B2B台灣十大網商決賽6至10強獲獎企業。圖／新北市經發局提供
阿里巴巴B2B台灣十大網商決賽6至10強獲獎企業。圖／新北市經發局提供
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新北市2019年首場電商趨勢活動「台灣B2B電商高峰會暨阿里巴巴B2B台灣十大網商決賽」於今（6）日登場，新北市共計4家企業入選，為獲獎家數最多的縣市；活動以「台灣智造、鏈接全球興市場」為主軸，邀請跨境電商領域外銷業者及兩岸頂尖電商操盤專家，為企業剖析在AI、VR等新技術興起，以及在人手一機的趨勢下，電商銷售模式的轉變及挖掘新商機的祕訣。

新北市經發局副局長黃碧玉表示，新北市政府一直以來積極協助企業轉型電商，去年即以「新北新外貿X電商新首都」為政策目標，透過「企業培訓」、「產學合作」、「基地回訓」及「市場媒合」四大策略打造全方位電商服務網，除辦理中國大陸、東協、日本及歐美四大市場專題演講暨商機媒合活動。

本次活動結合六所學校，包括致理科技大學、醒吾科技大學、輔仁大學、真理大學、景文科技大學及聖約翰科技大學，鍛鍊157位電商軍官，成功在兩個月內協助業者搶下161張、逾500萬元訂單。透過產學合作，不僅幫助學生累積實戰經驗，也同步藉由學生的巧思與創意，協助企業提升訂單量，找到發展海外「興」市場的突破口。

經發局說明，本次「2019阿里巴巴B2B台灣十大網商決賽」共有三得冠、立鑫、蘆洲機械及廣野精機四家新北企業入選。

其中，三得冠股份有限公司為果凍、布丁、冰品等食品預拌粉廠商，透過限時產品、運費折扣、免費樣品等策略，成功開發新客源，並誘發買家訂購量增加10倍，單一客戶半年成交金額達17.8萬美金（約新台幣550萬元）；而立鑫企業有限公司為黏土製造商，藉由發展電商，成功從代工廠晉升工貿一體的黏土品牌商，更與歐洲設計師合作跨足家具領域，讓外銷國家在一年內從3國提升到20國，客戶橫跨四大洲。

廣野精機股份有限公司是許多國際知名品牌織帶機械的供應商，透過電商進行轉型，縮短客製化產品交期；另蘆洲機械有限公司則從事汽車零配件製造，在跨入電商後22個月內，成功拓展新客戶超過100位且回購率超過30%，外銷國家達56國，營業額成長925%，更奪下印度客戶400萬PCS（Port Congestion Surcharge）的大訂單。

新北市經發局補充，期盼透過今天電商高峰會專家知識及經驗分享，協助新北企業打通電商外貿新思惟，並藉由十大網商優秀典範案例，鼓勵境內企業轉型電商。而市府今年也將雙箭齊發持續推動新北成為「電商之都」，積極以「軍師領航 行動巡迴」、「鐵軍進擊 接軌國際」二部曲擴大推廣電商，除規劃軍師指揮部巡迴各大工業區及產業園區，提供一站式服務，帶領新北企業拓展電商絲路外，也將培育新北電商人才，以產學合作方式接軌國際電商平台，培訓進擊的新北外貿鐵軍，讓經濟的輪軸透過電商不斷往前邁進，帶動新北優質企業接軌全球市場，進而物暢其流、貨賣全球。

「2019台灣B2B電商高峰會暨阿里巴巴B2B台灣十大網商決賽」今（6）日登場，...
「2019台灣B2B電商高峰會暨阿里巴巴B2B台灣十大網商決賽」今（6）日登場，現場吸引眾多企業與會。圖／新北市經發局提供
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跨境電商阿里巴巴產學合作
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