越捷歡慶婦女節 推240萬張0元起限時優惠機票

2019-03-06 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



歡慶三八婦女節，越捷航空提供240萬張0元起黃金限時三天超級優惠機票，即日起至3月8日消費者皆可透過越捷官網購買。

促銷優惠機票即日起至3月8日，每天13至15時（台灣時間）於越捷官網(www.vietjetair.com) 開放購買，優惠機票皆適用於所有越捷經營之越南國內航線、泰國國內航線，以及越捷國際航線自越南飛往台灣台北／高雄／台中／台南、韓國首爾／釜山／大邱、新加坡、泰國普吉島／清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光及柬埔寨金邊。

另外，越南胡志明市／河內－日本大阪、越南河內－日本東京（成田）、越南胡志明市／富國島-香港航線之優惠促銷機票，消費者於3月6日至8日全天皆可透過越捷官網購買。所有促銷機票使用時間自2019年5月7日至12月31日止。

所有促銷機票可透過越捷官網（www.vietjetair.com），亦或行動裝置（https://m.vietjetair.com）、臉書專頁（www.facebook.com/VietJetTaiwan），點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡輕鬆支付。