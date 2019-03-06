韓國瑜北上會商大老 稱「開餐廳不怕肚子大」

2019-03-06 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱力行 ╱即時報導



受工商協進會邀請，韓國瑜今（6）日北上以「南方崛起 高雄首富」專題演講。韓國

瑜會前受訪時表示，招商成功的關鍵是「態度」，讓各界了解高雄開放的態度，歡迎

所有產業來高雄，因為「開餐廳不怕肚子大」。