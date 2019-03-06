親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

你的科系不是你的科系：「知識品味」才是高教核心

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃這個

春雨報到 生活市集雨具、除溼商品銷量增

2019-03-06 12:31經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）今（6）日表示，近期觀察到民眾對降雨議題有感，旗下生活市集的「雨具」、「除溼」相關商品，雙雙躍升站上近一周熱搜關鍵字，除了帶動束口、高筒的雨鞋套買氣倍增，台灣氣候潮濕，加上現代人對於居家生活品質要求提升，亦帶動除溼機銷量年增率持續上漲，其中以具備節能、多功、及知名品牌的機型最熱銷。

生活市集觀察發現，可直接套在鞋外、保護足部與鞋子不淋濕的雨鞋套買氣倍增，雨鞋套近一周詢問度更較前周激增2.3倍。

據觀察，不少人會購買有束口設計的鞋套防止雨水滲進，或選擇高筒的雨鞋套增加防水高度，如雨鞋套類商品最熱銷的「加厚防滑超耐磨防雨鞋套」，鞋口做成拉鍊防水層及鎖扣式調節雙層束口設計，可有效防雨水滲漏，近一周銷量較前周大幅成長3.1倍。

此外，據生活市集站內數據顯示，2018年除溼機整體銷量已達前年的1.9倍，由於每年春季開始降雨漸多，緊接而來陰雨連綿的梅雨季，消費者的預期心理帶動除濕機大約自每年3月開始熱賣，今年亦然。

創業家指出，消費者選購除溼機的關鍵訴求以有能效標章的節能機型為首選，而具空氣淨化、烘衣等多功能合一商品也頗受青睞。

創業家表示，台灣氣候溫暖潮濕，伴隨而來的是濕度太高所衍生的發霉、過敏、塵蟎等環境問題，加上現代人對於居家生活品質要求提升，讓不少消費者選擇購入除溼機，以改善家中居住品質；而除濕機普遍重量不輕，也帶動其在免搬運、一鍵送到家的網購通路買氣崛起。

加厚防滑超耐磨防雨鞋套。圖／創業家提供
加厚防滑超耐磨防雨鞋套。圖／創業家提供
分享

創業家兄弟除濕機
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

韓國瑜北上演講 與企業代表進行交流

2019-03-06 12:15

台灣丟棄食物堆35萬座101 中壽總座促惜食格外品

2019-03-06 10:58

非洲豬瘟檢測試劑需求旺 瑞基看好今年營運

2019-03-06 10:34

漢翔工會盼總經理留任 免外界質疑影響訂單

2019-03-06 08:46

東京食品展開幕 台灣隊搶奧運訂單

2019-03-06 00:13

工具機展 大陸採購團下單

2019-03-05 23:25

愛地雅轉投資 虧損9億

2019-03-05 23:20

三陽更新現代汽車展間

2019-03-05 23:20

貿協帶隊 搶東奧食材商機

2019-03-05 23:20

去年機械出口值 創高

2019-03-05 23:20

東台、光陽 推智慧生產線

2019-03-05 23:19

憲生說法／優質領導三原則

2019-03-05 23:18

趨勢觀察／從生活中找商機

2019-03-05 23:18

上班卒仔／獨奏與協作

2019-03-05 23:18

行政治理／宋秀玲…簡政便民 強打三合牌

2019-03-05 23:18

台糖量販店每年虧3億元 傳家樂福將接手

2019-03-05 22:25

長榮空服勞資協商 將逐條討論優化航班

2019-03-05 21:46

資訊過多惹禍 過半國人罹患「假期規畫症候群」

2019-03-05 20:20

特斯拉降價引換車潮？KPMG：台廠應正視新商機

2019-03-05 19:44

航空工業龍頭漢翔人事異動 胡開宏接任董事長

2019-03-05 19:34

華航獲國際碳揭露專案評比為全球航空標竿企業

2019-03-05 19:03

高鐵配合春遊 優惠更有感

2019-03-05 18:35

台灣美妝品牌歐萊德 第4季將在東京開街邊店

2019-03-05 17:34

三陽將導入現代新車 今年銷量年增拚15%

2019-03-05 15:02

要當機師看這裡 星宇航空宣布啟動正副機師招募

2019-03-05 14:57

三陽 今年四輪銷量拚增15%

2019-03-05 14:43

群募圈粉找錢 地方創生贏在起跑點

2019-03-05 14:09

會開飛機的注意！星宇宣布招募機師

2019-03-05 14:09

東台與光陽打造機車零組件智慧生產線 10月上線

2019-03-05 14:03

東台攜光陽推智慧生產線 下半年景氣看回溫

2019-03-05 12:20

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:31

特斯拉大降價後又推出新車款 會想買它嗎?

2019-03-05 09:38

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 16:35

連鎖效應／一站式服務 貼近顧客

2019-02-28 00:39

上班卒仔 照子放亮／掌握每個環節

2019-02-28 00:39

業務最前線／客戶價值極大化

2019-02-28 00:39

創新平台／工研院幫自駕巴士裝上眼睛

2019-02-28 00:39

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 13:10

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 13:03
看更多

熱門文章

核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

2019-03-05 20:07

這保單全台熱賣 但忽略這點…賺了也等於賠了

2019-03-06 09:00

台糖量販店每年虧3億元 傳家樂福將接手

2019-03-05 22:25

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃米粉

2019-03-06 11:53

DRAM價看跌三成 業者受創

2019-03-06 00:51

2025年電價大漲3成 江宜樺預言：至少會漲到45％

2019-03-05 19:06

台糖量販店每年虧3億 驚爆董座年終獎金高達125萬元

2019-03-06 10:32

核四履約爭議 國際仲裁…台電判賠奇異49億元

2019-03-06 00:08

會開飛機的注意！星宇宣布招募機師

2019-03-05 14:09

國銀大陸分行又爆踩雷 一家陸企財務出問題

2019-03-05 18:31

新聞眼／核四38年頻追加預算 這回再添糊塗帳

2019-03-05 23:53

2025年電價漲三成 經濟部：還是便宜

2019-03-05 18:02

資訊過多惹禍 過半國人罹患「假期規畫症候群」

2019-03-05 20:20

航空工業龍頭漢翔人事異動 胡開宏接任董事長

2019-03-05 19:34

台企銀：股利「今年會更好」還有「秘密武器」

2019-03-06 05:53

工具機展 大陸採購團下單

2019-03-05 23:25

台版餘額寶起跑 基金業利多

2019-03-05 23:39

特斯拉降價引換車潮？KPMG：台廠應正視新商機

2019-03-05 19:44

蘋果推小手機 有利供應鏈

2019-03-06 00:54

這款眼鏡戴下去 工廠可少三成人力

2019-03-05 13:17

漢翔工會盼總經理留任 免外界質疑影響訂單

2019-03-06 08:46

2025電價漲3成？ 江宜樺：實際大概漲45%

2019-03-05 23:41

市場回暖！勞動基金今年1月大賺1141億

2019-03-05 15:16

三角貿易課稅 有兩種方式

2019-03-05 23:59

五種特質人才…企業最愛

2019-03-05 23:20

要求中火降載 台電：承擔減空汙完全責任不合理不公平

2019-03-05 19:16

街口執行長胡亦嘉兼任投信執行長 金管會說不行

2019-03-05 17:49

台版餘額寶正式起跑 金管會同意公會自律規範了

2019-03-05 19:43

我4成出口銷對岸…陸下修GDP 衝擊台灣產業

2019-03-06 01:07

摳門企業無法遁形 這類未上市企業也要揭露員工薪資

2019-03-05 19:18

家樂福擬吃下台糖量販事業 最快4月拍板

2019-03-06 02:19

DRAM業者獲利回溫…要等下半年

2019-03-06 00:49

DRAM合約價Q1罕見下修 跌幅2011年來最大

2019-03-05 14:16

核四履約爭議判賠1.58億美元 台電不排除撤仲

2019-03-05 22:21

愛地雅轉投資 虧損9億

2019-03-05 23:20

面板雙虎獵才 今年徵1,500人

2019-03-05 23:20

巴克萊推估：貿易協議 重創台日韓出口

2019-03-06 00:39

陸下修GDP成長 台有震波

2019-03-06 00:26

高鐵配合春遊 優惠更有感

2019-03-05 18:35

街口支付執行長胡亦嘉兼掌華頓投信 金管會說NO

2019-03-06 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top