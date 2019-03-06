春雨報到 生活市集雨具、除溼商品銷量增

2019-03-06 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）今（6）日表示，近期觀察到民眾對降雨議題有感，旗下生活市集的「雨具」、「除溼」相關商品，雙雙躍升站上近一周熱搜關鍵字，除了帶動束口、高筒的雨鞋套買氣倍增，台灣氣候潮濕，加上現代人對於居家生活品質要求提升，亦帶動除溼機銷量年增率持續上漲，其中以具備節能、多功、及知名品牌的機型最熱銷。

生活市集觀察發現，可直接套在鞋外、保護足部與鞋子不淋濕的雨鞋套買氣倍增，雨鞋套近一周詢問度更較前周激增2.3倍。

據觀察，不少人會購買有束口設計的鞋套防止雨水滲進，或選擇高筒的雨鞋套增加防水高度，如雨鞋套類商品最熱銷的「加厚防滑超耐磨防雨鞋套」，鞋口做成拉鍊防水層及鎖扣式調節雙層束口設計，可有效防雨水滲漏，近一周銷量較前周大幅成長3.1倍。

此外，據生活市集站內數據顯示，2018年除溼機整體銷量已達前年的1.9倍，由於每年春季開始降雨漸多，緊接而來陰雨連綿的梅雨季，消費者的預期心理帶動除濕機大約自每年3月開始熱賣，今年亦然。

創業家指出，消費者選購除溼機的關鍵訴求以有能效標章的節能機型為首選，而具空氣淨化、烘衣等多功能合一商品也頗受青睞。