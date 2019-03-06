台泥校園徵才開跑 去年獲利暴衝首度導入績效季獎金

2019-03-06 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台泥（1101）近期積極展開2019 MA儲備幹部招募計畫。公司表示，2018年台泥稅後淨利成長三倍，並第一次導入福利與績效季獎金，除原本保障14個月，外加季獎金及績效獎金後，員工總年薪已經進入製造業前段班。

台泥今年的徵才計畫以「多元學習」與「幸福企業」作為號招。徵才方向則向商管學院包括國貿、企管、財管等MBA科系以及外語學院畢業生招手，電資、理工學院相關科系如資工、機械、材料、化工等專業領域畢業生，也都是台泥重點招募對象。在薪資條件方面，台泥一般給碩士畢業生起薪約落在3.8~4.3萬之間，大學生則約3.5萬~3.8萬元。

台泥表示，集團近年加速國際化腳步及海外經營策略，2018年與土耳其最大水泥、汽車集團OYAK成立合資公司，並以荷蘭阿姆斯特丹為歐洲營運中心，跨出亞洲、放眼歐洲、非洲以及中東市場。

為培育國際化人才，擬與跨國專業課程或語言進修機構，安排三個月至半年的專屬課程，全面加強專業技能和外語能力。

不只針對新招聘人員，台泥自2018年起也投入大筆教育資源，強化員工國際競爭力，甚至推出首創的「外師駐點」英語教學服務。

在幸福企業方面，除了傳統春節、端午、中秋和生日禮金外，5.1勞工節加發3,500元，年終再發約2.5萬福利金，加上醫療、旅遊、教育與進修等補助，每名員工、每年平均多領5萬塊，部分員工可領至近10萬。