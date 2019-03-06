母親節預購大戰開打 全家首推私宅料理、統一超瘋跨界

2019-03-06 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



超商母親節預購大戰開打，季節性商機為營運增添動能。統一超（2912）表示，7-ELEVEN母親節預購業績已連續3年成長，去年母親節預購在甜點蛋糕及下午茶風氣帶動下，共吸引25萬人次前來購買，今年母親節預購有超過80%的全新品項，預估此波母親節預購業績有機會較去年同檔期成長超過一成；全家（5903）首波則推私宅料理，擴大母親節預購戰線。

統一超表示，即日起展開二個月的母親節預購，今年首度推出「跨界聯名」及「視覺衝擊」的話題蛋糕，品項更擴大到甜點、用品，以及美妝等結構。其中，首次與知名品牌跨界聯名合作，包括「飛燕煉乳半熟凹蛋糕」、「3點1刻紅烏龍拿鐵波士頓派」，以及「迷克夏法芙娜可可芋泥蛋糕」，都是市場首發。

此外，統一超表示，根據市調發現有高達九成的網友會送母親節禮物，禮物挑選的目的主要是根據媽媽家事省力化、提升生活品質這兩大需求。因此今年掌握國外流行與百貨通路的暢銷品牌商品，首度引進大型寢具、家電，像是「TOSHIBA變頻2門（510L）冰箱」、「TOSHIBA鍍膜勁劉雙渦輪超變頻15公斤洗衣機」，還有「Therapedic舒眠抗干擾風潮獨立筒床墊」等。

全家瞄準母親節檔期預購市場，首波則主打讓媽媽不用下廚，與台北知名私宅餐廳「香頌私宅洋樓」合作。全家表示，近年台灣餐飲市場吹起一股「私宅風」，主打熟客口耳相傳、採預約制的經營模式，獲得許多消費者青睞。看準私宅料理趨勢，首度與「預約制」私宅餐廳合作，引進4道中式、4道西式料理，讓私宅餐廳的美味在超商就能買得到。

此外，母親節送禮方面，全家去年首度導入按摩椅預購，採取「點數加價購」的方式，從美腿機到大型按摩椅，創下二個月熱銷近2,000組的表現，因此今年擴大與按摩椅廠商合作，首推「tokuyo Mini玩美椅Plus」，其他還包含美腿機、溫感摩速枕、眼部按摩器等，全面強化品項結構。