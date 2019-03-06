投機客打掉後…新聯陽總座：重劃區不再很快玩完了

2019-03-06 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



新聯陽機構總經理林徹人表示，這幾年短線投機客被打掉以後，房市出現了不少改變，房市全面好、全面壞的時代已經過去，以前重劃區價格衝太快，很快就玩完了，現在也沒有這種現象，房市正朝健康穩健發展。

新聯陽機構今日舉行房地產展望記者會，林徹人表示，以前房市都是一起好一起壞，這幾年調整之後，現在都是個案表現，預料也是長期趨勢，賣得好的個案，都是符合市場需求、定位準確的產品，不一定是低單低總，豪宅也有不少個案賣得不錯。

最成功的豪宅案有兩個，一是信義計畫區文心信義，現在只剩二戶，成交價都在200萬以上，一是華固名鑄，也只剩兩戶。

他說，過去買方不太能接受房價下跌，但現在也認知房價和股價一樣，有漲有跌，只是股價快漲快跌，房價則是快快漲，慢慢跌，大部分買家都能接受房價有漲有跌的事實。

林徹人表示，過去投資客多，部分重劃區價格衝很快，但一下子就玩完了，這一兩年登場的江翠北側、新店央北、土城重劃區都沒有一次把價格消耗完，房市表現相對好，預料熱度也能持續。