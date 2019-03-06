台企銀：股利「今年會更好」還有「秘密武器」

2019-03-06 05:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台企銀去年業績表現亮眼，獲利及資產品質均為歷年最佳水準，去年台企銀每股配發0.668元股利，董事長黃博怡表示，「今年會更好」。除專注利基、聚焦中小型融資外，黃博怡宣布，新成立「創新金融專案辦公室」由總經理施建安親自督軍，將是讓台企銀業績更突破的「秘密武器」。

黃博怡表示，創新金融專案辦公室主要負責危老、都更、文創和綠色金融等創新金融貸款專案。尤其都更及危老重建的部分，已有相當進展。

台企銀高層表示，位於忠孝西路、中山南路口，面積2千多坪的台北市議會舊址地上權開發案，由台企銀主辦45億元聯貸案，預計將興建旅館、百貨商場、影城、台北城博物館及文創辦公室。加上工業區廠房都更等自貸案，總計都更、危老重建與工業區都更，估計今年承作量將超過百億元規模。

施建安說，去年台企銀淨利息收益成長超過一成，今年將持續透過提升海外獲利占比及調整放款結構、拉高利差的方式，讓淨利息收益持續成長。目標OBU放款至少成長50％，讓整體海外加OBU的獲利占比可從去年的25%提升到30%。去年財務操作獲利占比為16%，今年以獲利占比超過2成為目標。

「今年要保守一些，」施建安指出，今年全球景氣成長趨緩，我國貿易順差縮小，企業營運風險加大。台企銀與信保基金合作，強化中小企業融資，在中小企業放款業務方面並不擔心，但在整體放款業務要更重視風險控管，減少無擔保放款，「景氣趨緩，銀行資產品質的好壞將決定全年的好壞」。

至於財富管理業務，施建安認為，整體環境風險高、波動大，今年不是好的時間點，不會硬推，對手續費收入持平看待。

黃博怡說，「現增我時時刻刻都放在心裡」但目前股價太低，台企銀股價仍低於淨值，與目標發行價格仍有距離。施建安表示，將提高資源配置最適化，先衝刺獲利，讓投資人看到台企銀的表現，把拉高股價後，再伺機辦理現金增資強化資本結構。

法人表示，台企銀頗受外資法人青睞，目前外資占比約26％，去年獲利亮眼，估算可配發到0.8至0.85元股利。

台企銀去年自結合併稅前盈餘91.73億元，年增58.25％，稅後淨利76.06億元，年增56.25％，每股稅前盈餘1.43元、每股稅後盈餘1.19元，均創歷史新高。