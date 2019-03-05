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台糖量販店每年虧3億元 傳家樂福將接手

2019-03-05 22:25經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

台糖旗下五家量販店因不堪虧損，5日傳出將全數轉租給家樂福。家樂福發言系統表示，沒聽說、不清楚此事。但並未否認傳聞。家樂福說，若有進一步消息，會再向大眾說明。唯台糖已在稍早證實此事。

根據蘋果日報報導，台糖旗下量販店因不堪虧損，而有意將旗下量販店租給其他業者，稍早台糖洪火文證實此事，但表示雙方仍在洽談中，尚未定案。

台糖表示，因大環境經營條件不佳，加上競爭激烈，台糖量販店最近四到五年獲利轉差，連續幾年虧損嚴重，去年就虧損了逾3億元，也因此去年下半年開始，與家樂福洽談，將全台五家台糖量販店租給家樂福經營，由台糖收取租金，正等家樂福法國總公司確定同意後，雙方才會往下談細節。

台糖公司量販事業部為台糖公司於2000年10月所成立之事業部，隔年在高雄成立第一家銷售點，銷售的商品達3萬餘項，涵蓋生鮮、食品、日用品、文具休閒、家電等。

台糖量販店2001年12月於高雄楠梓區開幕第一家店，目前全台共五家分店，除了高雄楠梓店外，還有雲林北港店、台南嘉年華購物中心、屏東店，台中西屯店等；另有五家中型健康超市等。據了解，近八到九年營運幾乎是連年虧損，一年虧逾3億元。

台糖表示，若談成功，未來台糖量販店的招牌將全數改為家樂福，畢竟家樂福規模大且專業的量販店經營者，換成家樂福來經營比較好。

台糖旗下五家量販店因不堪虧損，傳出將全數轉租給家樂福。家樂福表示，沒聽說、不清楚...
台糖旗下五家量販店因不堪虧損，傳出將全數轉租給家樂福。家樂福表示，沒聽說、不清楚此事。 圖／家樂福提供
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台糖家樂福量販店

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