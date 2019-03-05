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資訊過多惹禍 過半國人罹患「假期規畫症候群」

2019-03-05 20:20經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

根據Hotels.comTM最新調查顯示，規劃旅行時，台灣人有壓力「三」大的現象：有過半的國人會出現規劃選擇困難症、也有近一半的國人工作時會忍不住上網蒐集資料，甚至滑出美好假期的過程中，內心深處希望有人可以幫忙規畫假期，避免自己掉入假期規劃的壓力黑洞。

為此，Hotels.com根據用戶評價，公布2019 年「深受旅客喜愛獎項名單」，透過全球旅人評分選出世界各地、分門別類之旅宿選擇，做為旅人規劃假期時的參考，省下訂房時大海撈針的時間。

據Hotels.com最新調查結果顯示，對三成（33%）的國人來說，搜尋規劃假期的資訊是他們生活中最大的壓力來源之一，壓力指數位居亞太區的第二名。

有高達過半（52%）的國人在眾多假期選項中會出現選擇困難症，出現手足無措的狀態。國人平均需花11.4小時規劃假期，比全球平均多了1.5個小時。不過，國人承認常常在搜尋超過第57分鐘後就開始感到不耐煩，覺得搜尋資料吃力不討好，雖然不到一小時，但也比全球平均多了10分鐘。嚴重一點的時候，超過四分之一（26%）的台灣人會為逃避繁瑣的搜尋過程而放棄整個假期。

出乎意料地，近半數（48%）的國人會利用工作時間來規劃假期，有36%的國人承認花時間在瀏覽資訊是造成工作效率降低的原因。除了無法專心上班，超過七成五的國人周末也不出去玩了，就在家盯著螢幕規劃旅行。

更令人驚訝是高達四分之一（25%）的千禧世代花在規畫假期的時間竟比和另一半溫存的時間還多，全球平均甚至高達32%。整體而言，全民為了規劃假期的繁瑣步驟都無法好好專心「辦事」了。

對於規劃假期，台灣人可說是親力親為的代表。為了完美的假期，近六成國人（59%）會每天花時間找資訊。比起亞太區平均只有六成的人是自己規畫假期，高達七成（71%）的台灣人表示都是自己在規劃，交給伴侶規劃的約9%，而旅行社操刀的只有2.67%。

雖然如此，如果有機會的話，多達六成的國人（61%）其實是願意付錢給他人幫忙規劃假期。這個結果比亞太區平均（44%）多了近兩成，顯示國人在規劃旅行時還是可望幫助的。

與大多數國家一樣，高達九成 (94%) 的國人在規劃旅行時皆奉行「有看有滑才算做過功課」的信念。訂房或預訂旅程前，有75%的人會閱讀超過10則的旅客評論。

旅客評論影響了近六成（58%）的台灣旅人，他們認為真實的旅人評論會成為旅宿是否可作為行程的選項。

Hotels.com總裁亞當·傑伊表示：「透過我們深受旅客喜愛獎項的飯店，Hotels.com有信心幫助旅人在「假期大搜查」的渾沌中找出一條明路。當旅人在研究假期時，這些獲獎的旅宿可以是一個很好的開端，免去漫無目的滑手機、瀏覽網頁的動作。」

Hotels.com調查發現：近半數的國人（48%）會利用工作時間來規劃假期，並...
Hotels.com調查發現：近半數的國人（48%）會利用工作時間來規劃假期，並有36%的國人承認花時間在瀏覽資訊是造成工作效率降低的原因。 Hotels.com／提供
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