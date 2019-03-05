長榮航空服員勞資協調會 資方釋善意

2019-03-05 20:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空今（5）日與桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）就工時、工資、管理事項改善等11項訴求進行勞資爭議調解，其中有6項與薪資福利相關，4項與公司管理權相關，1項為違約罰則。

桃空職工在會議中臨時增加勞工董事的調解主張，因為部分內容雙方仍需要較長的時間討論，因此將會由桃園市勞動局進行第二次調解，長榮航空對於桃空職工願意理性協商表示肯定。

長榮航空於調解會上已釋出善意，包括願意持續逐條討論優化航班派遣方式，也主動提出下次調解會給予與會代表會務假，在日支費的議題方面，則需要再深入研究討論。

長榮航空近年來穩定成長並有盈餘，照顧員工也不遺餘力，近五年連續每年平均調薪2,000元/月，2019年調薪3,000~4,000/月，並且連續四年發放4個月的年終獎金以及員工紅利。

單就過去幾年每年的薪資調整幅度，已明顯超過同業水準，加上長榮對於日支費的計算方式較優，且在外站皆提供免費早餐，故若折算為日支費後實與友航差距不大，相信大部分員工也認同公司這種「持續獲利，並持續漸進提昇所有員工勞動條件」的方式。

此外，依近兩年揭露的資料顯示，長榮航空用人成本占總營運成本約16%，與友航相仿，對於員工的各項福利待遇並未低於業界水準。

長榮航空強調，提升空服員勞動條件是公司與工會的共同目標，長榮航空在與桃空職工團體協約協商期間，均本著誠信協商的原則，對桃空職工的訴求提出具體合理對案。雖然桃空職工日前片面中斷協商會議，長榮航空仍持續照顧空服員並逐步改善勞動條件，諸如每月保障飛行時數60小時、改善部分航班派遣方式等，均已陸續實施。

長榮航空將會依今日桃空職工於調解會中提出的論述，再次研究及提出可以符合雙方期待的對案，期盼勞資雙方能早日達到共識，長榮航空也企盼桃空職工回到談判桌，開啟團體協商的大門，繼續協商。