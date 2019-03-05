經濟解析／觀光局救國旅 一味撒錢只是給嗎啡

2019-03-05 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部長林佳龍口中的「暖冬遊進階版」，以及「優惠空前」的春遊補助方案今（5）日出爐，雖然觀光局推出基本方案和加碼方案，並將地方政府拉進來，但整體優惠內容有些複雜，且各縣市實施補助的時間不一，形成史上最複雜的補助方案，在內容複雜，優惠額度又不如以往的情況下，能否真的帶動國旅風潮，有待時間檢驗。

去年觀光局推出第二波補助方案－南灣補助計畫，就是住宿一晚每房補助500元，結果民眾反應冷淡，使得觀光局砸下9,000萬元預算，總執行率僅43%，連一半都不到，因此，觀光局才會在年底的暖冬遊補助案，推出住宿加交通費用雙重補助，且60歲以上的樂齡族再加碼，至多可獲得2,500元的補助方案，讓民眾深為有感，所以掀起許久未見的國旅風潮。

因為政府用公帑撒大錢，很多民眾算算自己出遊兩天一夜，交通加住宿花不到1,000元，而且可以住到不錯的星級旅館，自然是對政策讚譽有加，但是錢撒完了，各地又回復原來冷清的情況，逼得政府只能繼續祭出補助這劑大補藥，去年觀光局一連推出四次補助案，把民眾胃口愈養愈大，甚至養刁了，若沒有補助，或是補助內容不是很有感，未必會捧政府的場，為了區區500元住宿補助而花更多錢出遊。