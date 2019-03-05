親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

女兒已18歲 童顏美魔女牙醫年過半百超逆天

台灣雲豹現蹤跡？從狩獵與人貓關係的歷史談起

經濟解析／觀光局救國旅 一味撒錢只是給嗎啡

2019-03-05 19:57經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部長林佳龍口中的「暖冬遊進階版」，以及「優惠空前」的春遊補助方案今（5）日出爐，雖然觀光局推出基本方案和加碼方案，並將地方政府拉進來，但整體優惠內容有些複雜，且各縣市實施補助的時間不一，形成史上最複雜的補助方案，在內容複雜，優惠額度又不如以往的情況下，能否真的帶動國旅風潮，有待時間檢驗。

去年觀光局推出第二波補助方案－南灣補助計畫，就是住宿一晚每房補助500元，結果民眾反應冷淡，使得觀光局砸下9,000萬元預算，總執行率僅43%，連一半都不到，因此，觀光局才會在年底的暖冬遊補助案，推出住宿加交通費用雙重補助，且60歲以上的樂齡族再加碼，至多可獲得2,500元的補助方案，讓民眾深為有感，所以掀起許久未見的國旅風潮。

因為政府用公帑撒大錢，很多民眾算算自己出遊兩天一夜，交通加住宿花不到1,000元，而且可以住到不錯的星級旅館，自然是對政策讚譽有加，但是錢撒完了，各地又回復原來冷清的情況，逼得政府只能繼續祭出補助這劑大補藥，去年觀光局一連推出四次補助案，把民眾胃口愈養愈大，甚至養刁了，若沒有補助，或是補助內容不是很有感，未必會捧政府的場，為了區區500元住宿補助而花更多錢出遊。

觀光業者直言，政府不斷推補助案，是全世界僅有的狀況，這種撒錢的作法，擺明就是為了挽救難看的國旅數字，但是拿納稅人的錢狂撒適合嗎？尤其這次春遊補助還要各縣市另提補助，這等於叫各縣市瘋狂砍價，旅客看看誰補最多就去那裏，這定會造成不均的現象，其實政府該做的事情，應該是拿出具體有效的改善方案，一味的撒錢只是吃嗎啡暫時麻痺而已，根本無助於改善國旅市場不振的現象。

春遊補助優惠方案複雜，且各縣市實施補助的時間不一，形成史上最複雜的補助方案，在內...
春遊補助優惠方案複雜，且各縣市實施補助的時間不一，形成史上最複雜的補助方案，在內容複雜，優惠額度又不如以往的情況下，能否真的帶動國旅風潮，有待時間檢驗。　記者楊文琪／攝影
分享

觀光暖冬林佳龍

相關新聞

胡開宏接任漢翔董事長

2019-03-05 19:34

華航獲國際碳揭露專案評比為全球航空標竿企業

2019-03-05 19:03

高鐵配合春遊 優惠更有感

2019-03-05 18:35

台灣美妝品牌歐萊德 第4季將在東京開街邊店

2019-03-05 17:34

三陽將導入現代新車 今年銷量年增拚15%

2019-03-05 15:02

要當機師看這裡 星宇航空宣布啟動正副機師招募

2019-03-05 14:57

三陽 今年四輪銷量拚增15%

2019-03-05 14:43

群募圈粉找錢 地方創生贏在起跑點

2019-03-05 14:09

會開飛機的注意！星宇宣布招募機師

2019-03-05 14:09

東台與光陽打造機車零組件智慧生產線 10月上線

2019-03-05 14:03

東台攜光陽推智慧生產線 下半年景氣看回溫

2019-03-05 12:20

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:31

特斯拉大降價後又推出新車款 會想買它嗎?

2019-03-05 09:38

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

2月車市衰退 本月不看淡

2019-03-05 01:12

和泰攜手中華電 導入車聯網

2019-03-05 01:11

瓦斯多漲0.2元 5日調降

2019-03-05 01:10

歐嘉瑞掌中油 要射三箭

2019-03-05 01:08

工會、工安 歐嘉瑞兩大挑戰

2019-03-05 01:08

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

創業之星／誠品：打造品牌 須長期奮鬥

2019-03-05 00:55

工具機展 首日開紅盤

2019-03-05 00:53

卓永財看工具機景氣 最快5月回溫

2019-03-05 00:52

友嘉5G未來工廠 拚明年啟用

2019-03-05 00:52

工具機展 工研院秀22項智慧機械技術

2019-03-05 00:51

商業興觀點／精品業的銷售策略

2019-03-04 23:42

職場修煉室／多與少

2019-03-04 23:42

管理講堂／馬桶效應…小麻煩變大問題

2019-03-04 23:42

趨勢觀察／工業5.0人機協作躍主流

2019-03-04 23:42

長榮海租高港七櫃 吳宗榮:高港將重返全球前10大貨櫃港

2019-03-04 18:03

台中港務分公司與台欣世紀風電簽約 進駐離岸風電專區

2019-03-04 17:55

興富發集團跨餐飲事業 首發「貝可麗烘焙工坊」今開幕

2019-03-04 17:31

精展機床配件 高品質口碑佳

2019-03-04 17:27

TIMTOS登場 中經社團隊助台廠搶單

2019-03-04 17:25

電商搶「女王財」 美妝商品大打折扣戰

2019-03-04 17:01

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 16:35

神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38

TOYOTA休旅神車新RAV4今上市 售價92.5萬元起

2019-03-04 15:27

台達電接軌智慧製造 助力機械產業升級

2019-03-04 14:57
看更多

熱門文章

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

美元保單利率調降 開第一槍

2019-03-05 00:05

英特爾技術大整合 帶旺台廠

2019-03-04 23:16

折疊iPhone明年亮相 蘋概樂

2019-03-04 23:19

屏東燈會300架無人機僅一人操控 英特爾技術保密到家

2019-03-04 22:57

金管會發函：10類日常交易 銀行避擾民

2019-03-05 00:35

反洗錢不擾民 訂出參考書

2019-03-05 00:05

工具機展 首日開紅盤

2019-03-05 00:53

特斯拉大降價後又推出新車款 會想買它嗎?

2019-03-05 09:38

會開飛機的注意！星宇宣布招募機師

2019-03-05 14:09

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

蘋果攻折疊機 軸承、機殼打聚光燈

2019-03-04 23:15

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

資金排擠…投資保單退燒

2019-03-05 00:04

盯銀行…不得拒過路客匯款

2019-03-05 00:04

群創將招募500名工程師 博士起薪6.1萬元

2019-03-05 10:30

2025年電價大漲3成 江宜樺預言：至少會漲到45％

2019-03-05 19:06

群創揪團 搶進指紋辨識

2019-03-04 23:19

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

2025年電價漲三成 經濟部：還是便宜

2019-03-05 18:02

國銀大陸分行又爆踩雷 一家陸企財務出問題

2019-03-05 18:31

市場回暖！勞動基金今年1月大賺1141億

2019-03-05 15:16

報喜！勞動基金1月賺1,141億元 史上最高

2019-03-05 12:29

這款眼鏡戴下去 工廠可少三成人力

2019-03-05 13:17

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

美元兌人民幣交易爆量

2019-03-05 00:04

台石化火警 經部3月中進廠盤點工安制度

2019-03-04 20:22

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

和泰攜手中華電 導入車聯網

2019-03-05 01:11

名家觀點／創業…不要沉迷小確幸

2019-03-05 01:18

龔明鑫：明年不會政黨輪替 我很有信心

2019-03-05 10:48

不要擾民 金管會列無摺存款等十大常規交易類型

2019-03-04 20:12

台灣燈會 看見新科技威力

2019-03-04 23:03

群創活化舊廠 創造新價值

2019-03-04 23:15

個資恐被看光光 杜奕瑾：別用中國APP和設備

2019-03-05 00:14

2025電價越來越貴 工商團體失望

2019-03-04 20:59

街口執行長胡亦嘉兼任投信執行長 金管會說不行

2019-03-05 17:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top