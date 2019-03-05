特斯拉降價引換車潮？KPMG：台廠應正視新商機

2019-03-05 19:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



特斯拉宣布全球性策略調整調降全球售價。圖為特斯拉展間。 美聯社 分享 facebook

特斯拉電動車（Tesla）宣布全球性策略調整調降全球售價，能否帶動全球消費者換車潮值得觀察。KPMG安侯建業工業產業服務團隊協同主持人劉彥伯認為，台灣汽車零組件廠商多以中小企業為主，面臨全球汽車產業電動化與自動化趨勢，企業應了解產業破壞性創新應用的變革，加緊調整產品研發的方向，正視新商機。

根據經濟部資料，在台灣車輛電動化方面，政府已確認明確目標，期待在2030年實現都市大型巴士全面電動化；2035年實現摩托車全面電動化；汽車全電動化也期待最晚能在2040年前實現。

此外，自駕車發展備受期待，KPMG總部發布「2019自動駕駛車輛準備指數」報告，調查的25個國家當中，荷蘭拔得頭籌，是受調查國家中自駕車準備度最高的國家，其次則是新加坡，再次則是挪威。

劉彥伯表示，2019年自駕車準備指數報告新增五個國家，包括捷克、匈牙利、芬蘭、以色列和挪威，共計調查25個國家並提出專業見解，透過四項要素：政策及法規、科技與創新、基礎建設、消費者接受度等，分析消費者對自駕車看法。

2019年荷蘭蟬聯第一，目前正與鄰國合作，推出大型無人駕駛卡車，從阿姆斯特丹到安特衛普或鹿特丹到魯爾河谷的主要「鬱金香走廊」路線上運輸鮮花。

居次的新加坡則是技術創新的強國，為無人駕駛車輛創建了一個測試小鎮，配有交通信號燈、公車站、摩天大樓和雨水機，可以重現潮濕、暴雨型的熱帶氣候。