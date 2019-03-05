愛地球 華航減碳獲國際認證

2019-03-05 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



中華航空表示，今年再度榮獲國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project, CDP）組織評比為標竿企業等級(A- / Leadership)，於全球航空公司拔得頭籌，顯現華航推動減碳作為與成效持續受國際肯定。

CDP為國際主流法人投資機構，從2003年起每年邀請國際大型企業回覆問卷，作為企業投資評估參考，目前已躍升成國際企業應對氣候變遷暨碳風險管理最具權威之評比。

華航指出，自2012年起每年參與CDP回覆氣候問卷，落實外部溝通並提升內部管理能量，此次根據2018年氣候治理、風險機會揭露、減碳目標、供應鏈碳排管理，減碳暨低碳產品、碳排盤查與查證等項目上獲整體評分為標竿等級評比，實至名歸。

華航近年來積極因應全球暖化、降低氣候變遷對產業之衝擊，持續制訂完善的極端氣候應變機制與作業程序，透過建立飛航及地面作業短、中、長程減碳目標，落實執行溫室氣體減量。

企業環境委員會亦每年進行碳盤查與查證作業，2018年總計減碳成果達14.4萬公噸CO2e，其中飛航用油效率提升達1.8%，台灣地區辦公室用電及地面作業減碳更連續9年持續降低，企業總部行政中心大樓及組員中心亦取得內政部「鑽石級」綠建築標章。

面對產業低碳轉型，華航援引國際航空公司經驗，運用5架A350新機飛渡作業添加永續替代燃油，共減少約8.4萬公斤CO2排放量，並於2018年主辦臺灣首場「永續替代燃油研討會暨專家諮詢會議」，邀請國內產官研等單位專家，研習國內外航空永續替代燃油發展趨勢，支持再生能源。