這家跨國保險巨擘徵MA 第一年年薪就破百萬

2019-03-05 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



3月向來是金融業的校園徵才旺季，法國巴黎人壽5日宣布，今年預計招募六位儲備幹部(MA)，相較其他金融業對MA的要求，條件嚴格，須為碩士、英文好、有經驗，但給得也大方，首年年薪就超過100萬元。

法國巴黎人壽的員工，除了一般公司常見的福利，另有每年年終獎金保障至少兩個月、節慶獎金、每年全薪病假12天、情緖假及公益假、員工聚餐與社團補助等多樣福利，國內金融業名列前茅。

法國巴黎人壽指出，該公司的儲備幹部招募計畫，即日起開始接受申請至3月底，4月初開始進行審核與徵選；歡迎碩士學歷以上，英語聽說讀寫流利，且具備一至四年工作資歷的新世代青年提出申請。

該計畫將招募六位經過筆試、面試、英文專題簡報層層關卡下脫穎而出的優秀人才。

加入培訓計畫後除了依照個人職涯興趣與公司營運方向需求分派部門外，法國巴黎保險集團還結合全球和亞太地區的資源與平台設計了為期兩年不同階段扎實的培訓計畫。

例如，熟悉企業運作與產業知識到專業領導人的策略管理培訓；亞太儲備幹部訓練營，與其他來自亞洲市場的儲備幹部交流，循序漸進累積未來管理領導精英的必備技能和視野。

為讓儲備幹部有更多機會去探索個人職涯的可能性和方向，加入公司一年後，會依照人才能力，適性做三至六個月部門輪調，視個人發展進度前往亞太其他市場進行短期外派，多面向深入瞭解公司營運。

法國巴黎人壽表示，儲備幹部招募計畫在台灣已進行至第四年，希望藉由這個計畫，發掘極具潛力的千里馬，為台灣孕育新一代的管理人才。

為期兩年的儲備幹部培育計畫結合法國巴黎保險全球的豐富資源和平台，讓入選的優秀新世代有更多在國際舞台發光發熱的機會外，也同時實現個人職涯夢想。