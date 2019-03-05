高鐵配合春遊 優惠更有感

2019-03-05 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局公布春遊補助方案，青年入住小鎮可多享一次優惠。圖為淡水小鎮。 報系資料照／記者陳易辰攝影 分享 facebook

響應交通部觀光局推出的春遊補助方案，台灣高鐵公司今（5）日宣布，將於4月1日推出三項春遊優惠專案，其中購買平日出發的高鐵假期台中以南14家指定飯店，住宿0元起，比觀光局給的一晚500元補助要優惠非常多。

台灣高鐵資深副總兼發言人孫鴻文表示，高鐵公司配合國家政策，也推出三項春遊優惠方案，都是於3月15日開賣，出發日期則從4月1日起至6月30日止，其中購買平日出發的高鐵假期台中以南（包括台中、嘉義、台南、高雄、墾丁）共14間飯店的「高鐵假期專案」，住宿費用0元起，相當划算。

孫鴻文強調，台中以南14間飯店住宿的高鐵假期方案，因優惠金額遠大於觀光局的住宿補助，所以不可再使用觀光局給予的500元住宿補助。

他說，若是購買兩條集集或五條台三線豐富行產品，從事高鐵豐富一日遊，就贈送1,000元高鐵抵用券。有意購買這兩項產品的旅客，要直接上高鐵官網訂票。

不過，若是旅客購買高鐵聯票170家飯店住房旅客，專案期間（4月1日至6月30日）都可享有高鐵車票七折的優惠，這項優惠產品還可以使用觀光局的500元住宿補助，只是旅客須透過飯店訂房。

孫鴻文說，去年和今年初兩波暖冬遊補助，確實帶來國內旅遊人潮，三個月的補助期高鐵就因此多了一萬多名旅客，而這些旅客都是在平日搭乘，對高鐵的收益是有幫助的。