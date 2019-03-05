太奢華！搭ANA居然吃得到晶華Robin’s牛排

2019-03-05 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



台北晶華酒店與ANA延續自2013年就開始的合作關係，今年再次攜手於台日航線，提供五星級主廚監製的美味套餐，此次特別把榮獲「2018年米其林指南」推薦的晶華軒以及Robin’s Grill & Teppanyaki兩間餐廳的經典菜色送上天際，分別於1月、4月、7月、10月在ANA從台北出發前往日本東京的商務艙上提供旅客享用，透過ANA綿密廣闊的機上平台，提供旅客獨一無二的空中美食饗宴。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「晶華酒店的日客佔比約為4成，其中又以商務人士居多，透過與ANA長期且穩定的合作關係，晶華成功地在國際舞台上推廣台灣在地美味，同時也鞏固了日客客源。接下來的這一年，我們也會持續發揚晶華國際酒店集團最為人所稱道的餐飲長才，讓ANA的貴賓旅客們，享用到來自於五星級飯店的手藝，體驗最完善精緻的餐飲享受。」

ANA台灣分公司總經理伊達寛表示: 「ANA連續五年榮獲SKYTRAX評選為五星航空公司。感謝大家的支持，今後也將繼續努力成為旅客喜愛的優質航空公司，期望藉由獨一無二空中美食饗宴的合作擴展，進一步提升旅客的飛行體驗。」

2019年的全新菜單是由晶華酒店廚藝總監劉俊晟與晶華軒主廚蔡少華一同發想，菜色重點是將獲得2018年米其林指南推薦的Robin’s餐廳及晶華軒餐廳的招牌料理重新解構、選用台灣在地新鮮食材，以精緻細膩的烹調手法，規劃出特色分明的四款晶華酒店代表性套餐。

1月菜單推出「Robin’s 牛排館」的經典料理，以炭火燒烤見長的Robin’s Grill、端出最經典的炭烤紐約客牛排、鮮美紅鰷以及招牌爐烤春雞，搭配西餐必備之法國麵包，最後以時令水果—鳳梨製成的美味甜點做完美結尾，簡練的烹調與優質的食材，充分展現驚豔米其林評審的極緻美味、獲得旅客許多的好評。

接續推出的4月份菜單是由「晶華冠軍牛肉麵」為概念的清燉牛肉麵佐奶油野蕈套餐，雖然少了牛肉湯的幫襯、但燉得軟嫩多汁的腱子心肉、滿溢奶油香氣的炒菇蕈以及琥珀糖心蛋、剁椒黃瓜、櫻花嫩筍等配菜，仍然美味的讓人記憶深刻。

7月份菜單則是以「Robin’s 鐵板燒」的料理出發，因應夏季炎熱、主廚特以時令海鮮—蝦子、淡菜，創作可口開胃前菜「海鮮沙拉」，主食則是搭配柔嫩的鐵板牛小排、清爽甜美的干貝及新鮮的紅鰷，附餐搭配上法籍主廚食譜特製之「法國麵包」，最後則以經典西式甜點—「提拉米蘇」收尾，期待讓旅客一次品嘗到經典而雋永的頂級西式鐵板料理。