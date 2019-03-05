台灣美妝品牌歐萊德 第4季將在東京開街邊店

2019-03-05 17:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



零碳美妝品牌歐萊德宣布，2019年將力拓海外市場，看好2020東京奧運商機，今年第4季將前進東京，開設第一家日本街邊店。

東京奧運將以「環保」為主題，日本永續概念也急速崛起，不僅將計劃用廢棄智慧型手機、小型家電打造「環保獎牌」、 比賽場館和奧運村也將全面採用再生能源供電。看好永續商機，歐萊德宣布今年將強攻有「美妝聖地」之稱的日本，希望將永續理念與綠色影響力持續推動至全世界， 預計於今年第4季前進日本插旗東京，開立日本第一家街邊店，預計三年內將拓展30家店點，讓台灣綠色品牌閃耀國際。

歐萊德海外市場目前突破40個國家，國際營業額屢創佳績，明星商品咖啡因養髮液在符合法規嚴格 、綠色消費者意識成熟的歐洲市場，包括義大利、比利時、斯洛維尼亞、白俄羅斯等國家銷售 。