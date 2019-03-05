搶東奧商機 亞洲最大「東京食品展」台廠拚了

2019-03-05 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



貿協今年再度組團前進亞洲最大食品展「東京食品展」，台灣館參展規模連續三年成長，貿協董座黃志芳說，今年規模更是史上最大，為該展第三大國，今年預估商機可望達7,000萬美元（約新台幣21億元），搶東京奧運商機更是熱門話題。

黃志芳說，日本是台灣第二大農產食品出口國，出口金額高達9.2億元美金，去年更成長18%，顯示台灣農產食品頗具出口潛力。而東京食品展今年邁入第44屆，台灣就已參加44屆，是元老級參加國，今年台灣館規模更是史上最大，也是該展第三大國，僅次於中國大陸及西班牙。

2020年東京奧運為熱門話題，台灣農產品也積極搶進，農業委員會農糧署長胡忠一說，台灣有優良農產品，今年將會爭取供應東京奧運食材，不過也必須過關斬將，第一關為「GLOBAL G.A.P.（全球良好農業規範）」，第二關則是奧運組織委員會，現階段台灣有1.7萬公頃完成台灣產銷履歷認證的農產品，將可獲得日方審認，今年底將會擴展至3.6萬公頃，以符合奧運食材標準。

黃志芳則表示，去年7月率團前往日本東京拜會東京奧委會會務特命大臣、現任東京奧運組委會代理會長遠藤利明，希望協助台灣廠商爭取奧運龐大商機；貿協也舉辦2020東奧商機說明會，讓廠商了解怎麼參與東奧產品供應鏈，例如紀念品、安控系統如人臉辨識等、資通訊設備以及清真認證食品。