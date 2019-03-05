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春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

世代交替 聲寶兩天內兩高層換人

2019-03-05 15:58經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

聲寶（1604）朝著「翻轉聲寶 追求卓越」方向前進，繼宣布更換公司總經理後，今（5）日再發布新人事異動，原國內營銷總經理陳世昌退居二線，轉任董事長陳盛沺首席顧問；營銷總經理一職，改由原聲寶協理駱威旭接任。未來，駱威旭將總攬聲寶國內營業及服務相關業務團隊。

聲寶表示，陳世昌除了協助聲寶轉投資事業經營管理，提供其經驗與專業意見，並將襄助日本分社的業務推廣、日本商務關係之經營，熟齡銀髮新事業之拓展及媒體公關等相關事務處理。

聲寶日前宣布公司總經理由許經朝接任，原總經理陳連春轉顧問，今天再換國內營銷總經理，接連兩天更換高層。聲寶指出，主要仍是基於要世代交替，讓中生代起來，兩位總經理皆已年逾70歲，因此退居第二線。

聲寶表示，翻轉聲寶、追求卓越，一直是董事長陳盛沺念茲在茲的重要企業課題，而要達成「企業發展，永續經營」的目標，唯有堅持以人才為本，提供舞台、合理授權，讓年輕伙伴有「集思廣益、相互合作、建立共識、良性競爭」的空間，方能創造對聲寶集團及每位伙伴的最大效益。

聲寶也說，董事長誠摯感謝過去在聲寶核心決策團隊的每一位資深伙伴，但此刻，他們必須「擁抱改變、薪火相傳」，建立新的接班團隊，相信在新團隊眾「智」成城的共同努力下，加上首席顧問陳世昌的指導，公司未來的發展願景將更令人驚艷與期待。

聲寶陳盛沺願景

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