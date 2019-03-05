慶婦女節 凱菲屋推四人同行一人免費

2019-03-05 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



歡慶三八國際婦女節，台北君悅酒店即日起至3月15日止，於人氣餐廳凱菲屋推出「粉紅女力‧四人同行一人免費」用餐優惠，加入台北君悅酒店LINE@好友，即可獲得用餐優惠券，可使用於活動期間之凱菲屋平日午間餐期，需同桌任一女性貴賓穿搭粉紅服裝或配件，即可享四人同行一人免費優惠。

此外，凱菲屋亦同步推出春季新菜料理，包含婆婆媽媽最愛的古早味風味「鮮魷芋頭米粉湯」，特別選用高雄大甲與甲仙芋頭，搭配鮮魷熬煮湯頭，暖心更暖胃。

健康養生的「田樂烤味增豆腐」為日本最古早與知名的一種料理方式，將每塊食材一面或雙面塗上薄薄一層味噌，以炭火烘烤味噌獨特香氣。

喜歡大口吃肉的則推薦「美國鄉村炸牛排」將牛排裹上調味麵粉後油炸的炸牛排，是美國南方的經典菜色之一。「酥炸孜然羊肋排佐麵線」各式香料醃製羊肋排以慢火燉煮至肉質軟嫩，再以高溫炸至表皮金黃酥脆，隨後裹上層層特調孜然粉與香炒辣椒乾，搭配爽口Q彈麵線與主廚特調蔥油醋拌醬，現點現做噴香味美。