要當機師看這裡 星宇航空宣布啟動正副機師招募

2019-03-05 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



星宇航空今（5）日宣布正式啟動正副機師招募作業，凡中華民國國籍、不限機型，持有效之甲類體檢證，具EASA / FAA / CAA任一認可之駕駛執照，總飛行時數正機師達3,500小時，副機師達1,000小時以上，符合民航局訂定的無線電溝通英語專業能力檢定ICAO level 4以上，且對飛航具有使命感、熱情不滅的正、副機師，皆歡迎加入。

星宇航空首架A321neo即將於今年10月起陸續交機，A350廣體客機亦預計2021年底開始導入，為配合未來營運需求及不斷擴大的機隊規模，星宇航空除於今年度將送二梯次培訓飛航員赴美受訓外，亦展開正、副機師的招募作業，應徵資格及需繳交之文件資料，詳列於星宇航空官方網站(www.starlux-airlines.com)，有意加入者可下載應徵資料表，並以e-mail方式寄到pilotrecruit@starlux-airlines.com報名。