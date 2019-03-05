會開飛機的注意！星宇宣布招募機師

2019-03-05 14:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



星宇航空董事長張國煒 記者韓化宇╱攝影 分享 facebook

星宇航空今（5）日宣布正式啟動正副機師招募作業，凡中華民國國籍、不限機型，持有效之甲類體檢證，具EASA / FAA / CAA任一認可之駕駛執照，總飛行時數正機師達3,500小時，副機師達1,000小時以上，符合民航局訂定之無線電溝通英語專業能力檢定ICAO level 4以上，且對飛航具有使命感、熱情不滅的正、副機師，皆歡迎加入。

星宇航空首架A321neo即將於今年10月起陸續交機，A350廣體客機亦預計2021年底開始導入，為配合未來營運需求及不斷擴大的機隊規模，星宇航空除於今年度將送2梯次培訓飛航員赴美受訓外，亦展開正、副機師的招募作業，應徵資格及需繳交之文件資料，詳列於星宇航空官方網站，有意加入者可下載應徵資料表，並以e-mail方式寄到pilotrecruit@starlux-airlines.com報名。

星宇航空表示，開航初期為星宇航空重要的奠基階段，雖在航線規劃上先以亞洲區域航線為主，但也是逐步累積旅客滿意度及品牌知名度的重要歷程，可為長程航線做足準備，非常歡迎各路好手加入。

星宇航空表示，將持續招募空、地勤優秀人才，以建置專業團隊，穩健朝國際頂尖航空公司邁進。