親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

員工店內拍露鳥片重創形象 全日本大戶屋停業1天清門戶

憂棄保？吳子嘉公布民調 謝龍介道出臉色鐵青原因

東台與光陽打造機車零組件智慧生產線 10月上線

2019-03-05 14:03經濟日報 記者宋健生╱即時報導

東台集團(4526)今天與光陽機車，共同發表全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線」，預計10月上線投產；光陽也規劃以每年約二條產線的速度，陸續完成產線換裝升級。

兩年一度的台北國際工具機展，在南港展覽館展開。東台於南港展館一館由集團成員東台精機、榮田精機、譁泰精機、亞太菁英精選11台精銳機種聯合參展，以全方位加工解決方案全力搶市。

東台更於今天在展攤上舉辦 「東台50．智造未來」記者會，在東台50周年之際對外傳達集團未來布局與展望，並發表全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線」方案。

展機方面，東台展出5台高效率、複合功能的先進設備，包含臥式加工中心機、臥式平行雙主軸CNC車床、複合式車削中心機、強力型鑽孔攻牙機及複合式加工中心機等。

東台表示，展覽期間下單，並於3月31日前完成購機程序，即贈送一套TLM東台整線管理系統，在50周年之際以能幫助客戶提升生產效率的智能軟體回饋客戶，協助客戶邁入智造。

東台機車關鍵零組件智慧生產線方案，主要與光陽、台灣西門子軟體工業、整技科技等夥伴合作，發展多樣工件彈性製造生產系統，全部流程自動化，搭配自動化檢測，設備也全數聯網，可即時監控產線。

東台表示，相關智慧生產線未來也可應用在汽車、航太、3C等產業。

東台集團今天與光陽機車，共同發表全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線。記者宋健生/...
東台集團今天與光陽機車，共同發表全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線。記者宋健生/攝影
分享

光陽電動機車

相關新聞

群募圈粉找錢 地方創生贏在起跑點

2019-03-05 14:09

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:31

會開飛機的注意！星宇宣布招募機師

2019-03-05 14:09

東台攜光陽推智慧生產線 下半年景氣看回溫

2019-03-05 12:20

特斯拉大降價後又推出新車款 會想買它嗎?

2019-03-05 09:38

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

2月車市衰退 本月不看淡

2019-03-05 01:12

和泰攜手中華電 導入車聯網

2019-03-05 01:11

瓦斯多漲0.2元 5日調降

2019-03-05 01:10

歐嘉瑞掌中油 要射三箭

2019-03-05 01:08

工會、工安 歐嘉瑞兩大挑戰

2019-03-05 01:08

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

創業之星／誠品：打造品牌 須長期奮鬥

2019-03-05 00:55

工具機展 首日開紅盤

2019-03-05 00:53

卓永財看工具機景氣 最快5月回溫

2019-03-05 00:52

友嘉5G未來工廠 拚明年啟用

2019-03-05 00:52

工具機展 工研院秀22項智慧機械技術

2019-03-05 00:51

商業興觀點／精品業的銷售策略

2019-03-04 23:42

職場修煉室／多與少

2019-03-04 23:42

管理講堂／馬桶效應…小麻煩變大問題

2019-03-04 23:42

趨勢觀察／工業5.0人機協作躍主流

2019-03-04 23:42

長榮海租高港七櫃 吳宗榮:高港將重返全球前10大貨櫃港

2019-03-04 18:03

台中港務分公司與台欣世紀風電簽約 進駐離岸風電專區

2019-03-04 17:55

興富發集團跨餐飲事業 首發「貝可麗烘焙工坊」今開幕

2019-03-04 17:31

精展機床配件 高品質口碑佳

2019-03-04 17:27

TIMTOS登場 中經社團隊助台廠搶單

2019-03-04 17:25

電商搶「女王財」 美妝商品大打折扣戰

2019-03-04 17:01

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 16:35

神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38

TOYOTA休旅神車新RAV4今上市 售價92.5萬元起

2019-03-04 15:27

台達電接軌智慧製造 助力機械產業升級

2019-03-04 14:57

工研院秀助機械業轉型智慧化成果

2019-03-04 14:46

和泰車RAV4上路 3月看俏

2019-03-04 14:35

台北工具機展開幕 工研院新品亮相

2019-03-04 14:35

上銀卓永財看好日本市場 工具機景氣5月回溫

2019-03-04 14:06

選屋看房不用出門 AI、VR讓你多看幾間

2019-03-04 13:39

288連假人潮買氣旺 百貨樂園業績強

2019-03-04 13:31

魏應充開粉專PO內心話：我與社會誤解共生5年半

2019-03-04 13:22

南港展覽館二館開幕 蔡總統出席剪綵

2019-03-04 13:20
看更多

熱門文章

日圓貶破0.28 哈日族趕快換匯賞櫻去

2019-03-04 16:39

TOYOTA休旅神車新RAV4今上市 售價92.5萬元起

2019-03-04 15:27

麥當勞有意閃人 封閉的老天母究竟怎麼了？

2019-03-04 18:10

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

英特爾技術大整合 帶旺台廠

2019-03-04 23:16

折疊iPhone明年亮相 蘋概樂

2019-03-04 23:19

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

金管會盯 壽險業3月宣告利率乖乖降

2019-03-04 19:36

美元保單利率調降 開第一槍

2019-03-05 00:05

屏東燈會300架無人機僅一人操控 英特爾技術保密到家

2019-03-04 22:57

金管會發函：10類日常交易 銀行避擾民

2019-03-05 00:35

反洗錢不擾民 訂出參考書

2019-03-05 00:05

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

街口支付取得華頓投信 將推動網路普惠金融

2019-03-04 15:54

工具機展 首日開紅盤

2019-03-05 00:53

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

蘋果攻折疊機 軸承、機殼打聚光燈

2019-03-04 23:15

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23

特斯拉大降價後又推出新車款 會想買它嗎?

2019-03-05 09:38

資金排擠…投資保單退燒

2019-03-05 00:04

盯銀行…不得拒過路客匯款

2019-03-05 00:04

台中港務分公司與台欣世紀風電簽約 進駐離岸風電專區

2019-03-04 17:55

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

群創揪團 搶進指紋辨識

2019-03-04 23:19

中油鐵砧山礦場隱匿漏油半個月 最高可罰近千萬元

2019-03-04 15:50

群創將招募500名工程師 博士起薪6.1萬元

2019-03-05 10:30

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

興富發集團跨餐飲事業 首發「貝可麗烘焙工坊」今開幕

2019-03-04 17:31

長榮海租高港七櫃 吳宗榮:高港將重返全球前10大貨櫃港

2019-03-04 18:03

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

台石化火警 經部3月中進廠盤點工安制度

2019-03-04 20:22

旅遊不便險理賠越來越便民 延誤2小時就理賠

2019-03-04 15:05

聲寶總經理變更 由許經朝接任總座

2019-03-04 15:57

和泰攜手中華電 導入車聯網

2019-03-05 01:11

立委質疑外銷香蕉運費 台農發：每公斤8元多

2019-03-04 18:19

美元兌人民幣交易爆量

2019-03-05 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top