東台與光陽打造機車零組件智慧生產線 10月上線

2019-03-05 14:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



東台集團(4526)今天與光陽機車，共同發表全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線」，預計10月上線投產；光陽也規劃以每年約二條產線的速度，陸續完成產線換裝升級。

兩年一度的台北國際工具機展，在南港展覽館展開。東台於南港展館一館由集團成員東台精機、榮田精機、譁泰精機、亞太菁英精選11台精銳機種聯合參展，以全方位加工解決方案全力搶市。

東台更於今天在展攤上舉辦 「東台50．智造未來」記者會，在東台50周年之際對外傳達集團未來布局與展望，並發表全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線」方案。

展機方面，東台展出5台高效率、複合功能的先進設備，包含臥式加工中心機、臥式平行雙主軸CNC車床、複合式車削中心機、強力型鑽孔攻牙機及複合式加工中心機等。

東台表示，展覽期間下單，並於3月31日前完成購機程序，即贈送一套TLM東台整線管理系統，在50周年之際以能幫助客戶提升生產效率的智能軟體回饋客戶，協助客戶邁入智造。

東台機車關鍵零組件智慧生產線方案，主要與光陽、台灣西門子軟體工業、整技科技等夥伴合作，發展多樣工件彈性製造生產系統，全部流程自動化，搭配自動化檢測，設備也全數聯網，可即時監控產線。