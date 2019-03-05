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該不該課空店稅？學者舉這例子令人叫絕

2019-03-05 12:49經濟日報 記者游智文╱即時報導

台北市長柯文哲日前受訪表示研擬徵收空店稅，引發不少人反對，有人認為政府應尊重市場機制，不應出手，也有人認為貿然課徵空店稅會出現反效果，稅金可能轉嫁租客，加速東區沒落。

到底政府該不該介入，房產學者章定煊在臉書假設了一種情況，獲得不少人按讚叫絕。

他說，試想一下，如果SOGO業主突然拿喬，讓整棟SOGO空在那邊，造成整個忠孝復興商圈的崩潰，這時候台北市政府是該理還是不理它?

章定煊說，好幾年前，他就注意到東區可能沒落的問題，主要是都市中心（CBD）本來就會移動，舊都心土地資源消耗光了，建物又開始老舊，都心就會往有土地資源的新都心移動。台北都心即由西門町移動到東區、再由東區移動到信義區。

台北市比較特別的是，又推了東西軸線反轉，信義區與西區引力都加強，東區在兩強之中難為小的情況下，許多商家陸續移了出去，東區因此開始衰落。

他說，根據市場機制，東區店面因坪效降低了，應該要降低店租才對。不願意降租的，就讓它空著吧，反正收不到租金是業主自己倒楣。

不過如果店面空置來自房東的策略考量，目的是想撐住房價水準，等於房東以整個商圈的衰敗為代價，用來滿足其自身特殊策略需求，這時候當然政府必須介入，空店稅即是介入的手段之一。

章定煊表示，有人說，空店稅會轉嫁給房客，造成店面更加空置，也有人說，業主因為空店稅得提高租金，最後只有夾娃娃店或臨時賣場會租，對商圈反而不好。他實在想不通這是什麼邏輯。

店面空置就是沒房客，沒房客那業主要把空店稅轉嫁給誰？有房客的時候，就沒空店稅，那業主幹嘛要加租金？

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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