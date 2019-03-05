節能補助3,000元 全國電再加碼指定家電最高折3,500元

2019-03-05 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



響應政府節能補助活動，全國電子節能家電回饋再加碼。即日起到3月8日起，消費者到全台322家全國電子門市購買指定機種電視、冰箱、洗衣機，最高就送3,500元現金折價券，例如民眾詢問度超高的指定機種日製冰箱、55型以上電視、滾筒洗衣機送3,500元現金折價券，40-54型指定機種電視送2,500元現金折價券，單品萬元以上之指定機種台製冰箱或變頻洗衣機送2,000元現金折價券。購買單品萬元以上之指定機種的定頻洗衣機也能獲得1,000元現金折價券。

全國電子表示，此次加碼方案送出的現金折價券使用期限長達一年，可用來折抵購買店內3C商品，相當實用、便利。另外，免費加入全國電子會員，購買冰箱或洗衣機還可再享5年免費延長保固服務！

3C達人建議民眾選購家電時，優先選擇能源效率一級或變頻機種的家電，能源效率等級數字越低代表該商品越省電節能，或者到附近的全國電子門市，由專業的3C達人為民眾提供專業的選購建議及服務。

全國電子指出，空調早鳥優惠開跑， 先買先舒適。時而溫暖、時而濕濕冷冷的三月天，各家空調品牌新品搶先上市，包括Panasonic、HITACHI、DAIKIN、SAMPO、TECO、SHARP、FUJITSU、HERAN、三菱、SANLUX台灣三洋、LG、奇美等品牌皆祭出原廠禮或現折方案，邀請民眾搶先擁有舒適生活。

即日起，也推出購買指定空調機種現買現享15期免利息分期優惠方案，現場再送等同15期分期之頭期款現金回饋顧客，以一台三萬元的空調為例，相當於每期只要負擔兩千元，平均每日不到70元就能換一台新機，每日用小小的金額，替全家人換舒適生活。