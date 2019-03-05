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味全龍重返職棒 領隊、總教練必須在3月底、4月要到位

2019-03-05 12:30經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

龍迷久等了，味全龍將重返職棒；頂新集團內部希望領隊、總教練人選必須在3月底、4月要到位，評估在彰化設立球隊基地的可能性。

魏應充今天也分享自己從小就熱愛棒球，年少時即使眼睛感染結膜炎，仍舊是半夜爬起來抱著黑白電視機，和兄弟姊妹們收看衛星轉播的威廉波特少棒賽，那一刻的感動，他至今仍記憶猶新。

另外，魏應充也首度證實，在2012年就曾想要重返職棒，然而三年前（2016）是他人生最低潮的時刻，這個計畫也延宕，但這件事情一直放在心中，默默的推動基層棒球公益計畫，認養中台灣共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，現在水到渠成要讓味全龍再度出現在職棒球場上。

頂新和德文教基金會長魏應充今天會晤中華職棒大聯盟會長吳志揚，再度向會長表達想要加入中華職棒第五隊的決心，希望能為台灣體壇盡一分心力，考量推動讓味全龍隊重返中職，恢復味全龍成為職棒第五隊，可以進一步活絡職棒，讓職棒賽事更好看。

目前球隊進度除了已成立職業棒球籌備處，邀請味全龍前領隊任中傑擔任資深顧問外，魏應充和會長的見面，就是希望當面向其表達味全龍加盟的決心，目前球隊的運作正如火如荼展開，希望領隊、總教練人選在3月底、4月到位，並要求團隊積極評估在彰化設立球隊基地的可能。

魏應充今天會晤中華職棒大聯盟會長吳志揚表達想要加入中華職棒第五隊的決心。 圖／頂...
魏應充今天會晤中華職棒大聯盟會長吳志揚表達想要加入中華職棒第五隊的決心。 圖／頂新和德文教基金會提供
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中華職棒味全魏應充

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