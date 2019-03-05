味全龍重返職棒 領隊、總教練必須在3月底、4月要到位

2019-03-05 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



龍迷久等了，味全龍將重返職棒；頂新集團內部希望領隊、總教練人選必須在3月底、4月要到位，評估在彰化設立球隊基地的可能性。

魏應充今天也分享自己從小就熱愛棒球，年少時即使眼睛感染結膜炎，仍舊是半夜爬起來抱著黑白電視機，和兄弟姊妹們收看衛星轉播的威廉波特少棒賽，那一刻的感動，他至今仍記憶猶新。

另外，魏應充也首度證實，在2012年就曾想要重返職棒，然而三年前（2016）是他人生最低潮的時刻，這個計畫也延宕，但這件事情一直放在心中，默默的推動基層棒球公益計畫，認養中台灣共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，現在水到渠成要讓味全龍再度出現在職棒球場上。

頂新和德文教基金會長魏應充今天會晤中華職棒大聯盟會長吳志揚，再度向會長表達想要加入中華職棒第五隊的決心，希望能為台灣體壇盡一分心力，考量推動讓味全龍隊重返中職，恢復味全龍成為職棒第五隊，可以進一步活絡職棒，讓職棒賽事更好看。