味全龍重返職棒 領隊、總教練必須在3月底、4月要到位
龍迷久等了，味全龍將重返職棒；頂新集團內部希望領隊、總教練人選必須在3月底、4月要到位，評估在彰化設立球隊基地的可能性。
魏應充今天也分享自己從小就熱愛棒球，年少時即使眼睛感染結膜炎，仍舊是半夜爬起來抱著黑白電視機，和兄弟姊妹們收看衛星轉播的威廉波特少棒賽，那一刻的感動，他至今仍記憶猶新。
另外，魏應充也首度證實，在2012年就曾想要重返職棒，然而三年前（2016）是他人生最低潮的時刻，這個計畫也延宕，但這件事情一直放在心中，默默的推動基層棒球公益計畫，認養中台灣共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，現在水到渠成要讓味全龍再度出現在職棒球場上。
頂新和德文教基金會長魏應充今天會晤中華職棒大聯盟會長吳志揚，再度向會長表達想要加入中華職棒第五隊的決心，希望能為台灣體壇盡一分心力，考量推動讓味全龍隊重返中職，恢復味全龍成為職棒第五隊，可以進一步活絡職棒，讓職棒賽事更好看。
目前球隊進度除了已成立職業棒球籌備處，邀請味全龍前領隊任中傑擔任資深顧問外，魏應充和會長的見面，就是希望當面向其表達味全龍加盟的決心，目前球隊的運作正如火如荼展開，希望領隊、總教練人選在3月底、4月到位，並要求團隊積極評估在彰化設立球隊基地的可能。
留言