特斯拉大降價後又推出新車款 會想買它嗎?

2019-03-05 09:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



特斯拉平價Model 3在美國即日起接受訂單。 路透 分享 facebook

特斯拉宣布將於3月14日推出平價電動休旅車「Model Y」，由於投資者擔心Model Y需求強勁，恐蠶食平價Model 3需求，特斯拉周一股價連二日下挫，收跌3.22%。

「Model Y」是特斯拉推出的第五款電動車，根據報導，有七成五零件相同，預計2020年量產。特斯拉甫宣布大降價，接著又宣布新款平價電動休旅車，會刺激消費者購買意願嗎?

日盛投顧協理鐘國忠認為，特斯拉上周五突然大降價，現在接著推出新款休旅車，消費者還需要一段時間消化這些訊息，特斯拉的品牌定位也將重新調整。

鐘國忠分析，特斯拉原本屬於高價電動車，與高價車Benz、Porsche等同級 ，現在從定位TOP的品牌，以及很高的價位，往下走向平民，消費者會覺得很迷惘，要不要當冤大頭。

他認為，特斯拉降價及推新車的作法，需要觀察:一消費者意願是否會延後，二是降價促銷是否提升特斯拉市占率。

台新投顧副總經理黃文清則指出，「Model Y」定位為小型休旅車，相當於Model X的縮小版，價格比較接近電動房車Model 3，Model Y的尺寸會比Model 3大約10％，成本也會多出一成左右。

黃文清認為，休旅跟房車定位稍有不同，只要價格越來越親民，整體銷售量增加，對供應鏈應就會是好事。