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台灣應材文藝季 3月風城起跑

2019-03-04 20:13經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

2019年台灣應用材料文藝季系列講座3月盛大開幕，四位大師級藝文名家擔綱13場公益講座。文藝季跨足新北、新竹、台中、台南，並首度在臺灣館藏最豐富的私人博物館—奇美博物館舉辦音樂講座。

春花3月第2個周六，蔣勳開鑼首講暢談《東西方美學經典—身體的自由與幻化》，透過有如魔幻文學的莊子神話，魚變鳥、魚鰭變翅膀，在充滿想像奇思異想的大自然幻化裡，找到飛起來的夢想，述說每一個生命都可以天馬行空完成自己的各種可能，不用自我設限。引申到現代科技觀點，更期待「人」與「人工智慧」繼續對話，像「鯤」與「鵬」的相互演化，找到渴望與夢想。

4月音樂講座邢子青在新竹主講《乘著文學的翅膀》，結合文學與音樂，特別邀請鋼琴家陳昭惠伴奏，由女高音林鄉雨於新竹場演唱，透過導聆與表演，從舒伯特到白遼士，日耳曼到法蘭西，五線譜上的音符與詩篇中的文字交集，帶來耳目一新的賞樂體驗。台南講座「管弦樂 - 調色盤」則是首次攜手奇美博物館，共揚樂聲。

5月城市講座王浩一談《晉升之路的花非花》，特別從《易經》晉、升兩個卦名破題，以花若盛開、蝴蝶自來的哲思，講述白居易、孔明、范仲淹、岳飛、李世民，在年少之時初顯身手的風采，隱喻天地人共通的學習密碼。李乾朗主講《一座消失的關西客家民宅～法國建築師筆下的三合院》，以實例分享東西方建築視角下的客家民宅文化，同時不藏私地於清華大學旺宏館特別策展塵封近三十年法國建築師JacquesFredet教授筆下的測繪圖，細膩紀錄現已不復存在的關西民宅。透過講述搭配展覽，讓法國建築學者的手繪實測圖和近30年老照片更加驚豔生動。

應用材料台灣區總裁余定陸表示，19年以來，文藝季透過大師講座展現藝文的多元風貌，台灣應用材料公司也藉由藝術與文化致力為社會做正面貢獻，承繼對人文的深層關懷。我們不僅是提供材料工程解決方案的設備領導者，引領人們生活方式的改變，同時驅動我們對理想社會與願景的思辨和創新，激發無限可能。

台灣應用材料持續落實美感培育，並持續促進與藝文場館的交流，攜手財團法人月涵文教基金會、國立清華大學藝術中心與奇美博物館，再度辦理藝術志工，邀請來自劇場幕前、幕後，以及藝文場館豐富經歷的專業經理人分享實務藝術管理經驗，並安排移地藝文機構參訪，深化藝術志工的美學涵養。

2019台灣應用材料文藝季13場公益免費講座，全席預先網路報名。參加文藝季的觀眾，憑2019文藝季簡章可享奇美博物館「常設展」團體票優待。

台灣應材文藝季3月風城起跑，將由蔣勳領軍13場公益講座精彩紛呈。記者李珣瑛／攝影
台灣應材文藝季3月風城起跑，將由蔣勳領軍13場公益講座精彩紛呈。記者李珣瑛／攝影
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奇美博物館法國志工

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