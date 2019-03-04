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經濟解析／閉門造車的旅遊補助案 只會讓人罵

2019-03-04 18:44經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部觀光局去年為了振興國旅，接連推出四個補助方案，除了花蓮因地震給予特別補助外，其餘三個方案都被罵翻，甚至地方民代和市長還公開點名要觀光局長周永暉下台，今年第一個補助方案還沒推出，再被業者罵翻天，究其原因，與觀光局高層閉門造車、自我感覺良好有絕對關係。

據指出，去年觀光局推出南灣補助計畫，並未事先深入了解南部各縣市的觀光狀況，就直接推出，使得旅客數掉了150萬人次的嘉義縣被漏掉，讓當時的嘉義縣長張花冠很不滿，呼籲觀光局也給嘉義縣一個溫暖的冬天；第一波五縣市暖冬遊補助，觀光局又獨獨除排宜蘭、頭城、礁溪，立刻遭到地方政府、民代和觀光業者強烈反彈，最後趕忙又全部給予補助。

今年元旦到1月31日的擴大暖冬遊補助，再獨漏台北市、桃園市和新竹市，不但引發三個市群起抗議，桃園市長鄭文燦更士氣的揚言要聯合桃園市立委，向中央要求撤換觀光局長周永暉。

這三個原本是要協助地方振興國旅、刺激地方經濟的方案，都因為沒有考慮到公平性和雨露均霑的問題，才會走味變成自我感覺良好的補助計畫，而搞得交通部裡外不是人。

這次的春遊方案，觀光局對於星級旅館補助金額比一般旅館多，乍看之下，是觀光局對於配合加入星級旅館的業者，所給予的獎勵，但觀光局高層沒想過，他們用的是公帑，本就應該公平，要鼓勵配合政策的業者，應該用其他方式，不該藉由刺激國旅的補助來「懲罰」未加入評鑑的業者，何況合格的旅館業者有3,300家，加入評鑑的卻不到500家，觀光局不去了解為何多數業者不願加入評鑑制度，反而公然用公帑來制裁他們眼中的「不聽話小孩」，造成不公平競爭，難怪業者會大反彈。

因此，觀光局在思考補助方案時，應去了解業者的需求，看看問題出在哪裡，再對症下藥，而非坐在家裡憑空想像，做出想當然耳的決策。

觀光暖冬周永暉

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